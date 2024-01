Waarom de Nissan Leaf plotseling 8190 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Nissan Leaf is goedkoper geworden. Nissan biedt een korting van maar liefst 8.190 euro aan. Wanneer je daar ook nog de SEPP-subsidie vanaf haalt, kun je al instappen vanaf 25.750 euro. Het is een ultieme poging van Nissan om de verouderde Leaf interessant te houden.



De reden dat Nissan de Leaf voor een dumpprijs aanbiedt is duidelijk: de elektrische hatchback heeft het moeilijk in Nederland. En dat is pijnlijk, want ooit liep Nissan ver op de elektrische troepen vooruit en was de Leaf een pionier. De eerste Leaf uit 2011 haalde echter nooit hoge verkoopcijfers, maar na de introductie van de tweede generatie in 2017 begon het te lopen. In 2018 verkochten de Japanners 3384 Leafs, in 2019 waren dat er zelfs 3817. Dat was mede te danken aan bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijder. Sindsdien gaat het echter geleidelijk aan bergafwaarts, tot een dieptepunt van 539 verkopen vorig jaar.

De eerste (links) en tweede (rechts) generaties van de Nissan Leaf

Nissan Leaf (tweede generatie) verkoopcijfers in Nederland:

2018 3384 2019 3817 2020 1632 2021 1214 2022 907 2023 539

Het verhaal van de Leaf is dan ook tragisch. Hij is aan alle kanten ingehaald door modernere elektrische auto's. Zo duurt laden van 20 naar 80 procent bij een CHAdeMO-snellader liefst 60 minuten. Dat zijn inmiddels prehistorische tijden. In de loop der jaren verloor Nissan zijn koppositie en bevindt het zich nu zelfs in de achterhoede met zijn elektrische aanbod. De matig verkopende Ariya is het enige andere elektrische model dat de Japanners tussen 2011 en 2024 uitbrachten.



Nissan Leaf N-Connecta prijs

Er lijkt maar één oplossing te zijn om de Leaf nog een beetje interessant te houden: drastische kortingen. De prijswijziging geldt voor beide uitvoeringen die nog beschikbaar zijn van de Nissan Leaf. De N-Connecta is de instapper en gaat zoals gezegd van 36.890 naar 28.700 euro. Deze versie heeft een accupakket van 39 kWh en heeft 150 pk en 320 Nm koppel. Laden doe je met de CHAdeMO-laadkabel met maximaal 6,6 kW, het maximale snellaadvermogen is 50 kW. Qua uitrusting hoef je niet op een houtje te bijten:

Adaptieve cruise control

Intelligent Nissan Around View Monitor (360 graden camera)

Keyless entry en start

Automatische airconditioning

Velours bekleding

7 inch digitaal instrumentarium

17 inch lichtmetalen velgen

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Op de Tekna-uitvoering biedt Nissan momenteel dezelfde korting, waardoor de prijs van 38.840 naar 30.650 gaat. Deze versie heeft dezelfde technische specificaties, maar is luxer uitgerust met extra's zoals een Bose-audiosysteem, LED-verlichting, stuurverwarming en leren bekleding.



Nissan Leaf private lease

Ook als je de Nissan Leaf niet wilt kopen maar liever wilt private leasen, kun je op dit moment profiteren van korting.

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.