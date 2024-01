Je raadt nooit wat na Tesla het zuinigste automerk in de Verenigde Staten is

Nieuws

Door hun enorme auto’s met benzineslurpende motoren, staan de Verenigde Staten niet bepaald bekend om hun zuinigheid. Dus is het interessant om te zien welke automerken hier juist wel de minst grote uitstoters zijn. Tesla staat als EV-merk logischerwijs onbevreesd bovenaan, maar welk merk volgt op plek twee?

We komen hier achter door een onderzoek van de EPA - het United States Environmental Protection Agency - erbij te pakken. Het Amerikaanse agentschap - dat zich inzet voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu - brengt jaarlijks een rapport uit, dat de ontwikkelingen uit de autowereld op het gebied van uitstoot beschrijft.

De organisatie heeft recentelijk het rapport over 2023 uitgegeven en behandelt hierin auto’s met het modeljaar 2022. In het rapport bepaalt hoe milieuvriendelijk automerken zijn op basis van twee criteria: hoe zuinig de voertuigen op brandstof (of stroom) zijn, en hoeveel CO2 het automerk gemiddeld per auto uitstoot.

Tesla niet geheel verrassend bovenaan

Daaruit komt niet geheel verrassend Tesla als het meest milieuvriendelijke automerk naar boven. Aangezien het merk enkel elektrische auto’s maakt, stoot het theoretisch gezien geen CO2 uit. Maar ook het gebied van zuinigheid is Tesla een absolute uitblinker.

Deze automerken zijn bovengemiddeld zuinig

Na Tesla wordt de strijd spannend. Het op een na zuinigste automerk blijkt Hyundai te zijn. De auto’s van de Koreanen verbruiken gemiddeld 8,1 liter per 100 kilometer (1 op 12,4). Daarbij stoot Hyundai gemiddeld per auto ongeveer 188 gram CO2 per kilometer uit. Honda completeerde de top 3 met een gemiddeld verbruik van 8,2 liter per 100 kilometer (1 op 12,2) en een uitstoot van 192 gram CO2 per kilometer.

Ook Kia, Subaru, Toyota, Nissan en Mazda scoren bovengemiddeld goed. Let wel: voor Amerikaanse begrippen, voor Europa zijn dergelijke cijfers nachtmerriemateriaal.

De cijfers die zijn gedeeld door de EPA. Let op: de cijfers zijn in mijlen (mijl = 1,61 kilometer) en gallons (gallon = 3,785 liter)

… en deze merken bungelden onderaan

Het gemiddelde van alle merken bedroeg tussen 9,4 en 9 liter per 100 kilometer (verbruik) en tussen 209 en 222 gram (CO2 per km). Naar deze maatstaven scoorden merken als BMW, Mercedes, Ford en General Motors (waaronder Buick, Cadillac, GMC en Chevrolet) ondergemiddeld. Fun fact: in Europa bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's in 2022 'slechts' 108,2 gr/km.

De rode lantaarndrager is Stellantis. De automodellen van Stellantis die in Amerika leverbaar zijn, halen een gemiddeld verbruikscijfer van 11 liter per 100 kilometer (1 op 9) en stoten gemiddeld 258 gram CO2 per kilometer uit. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat Stellantis de merken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram Trucks onder zijn hoede heeft, modellen die niet bepaald bekendstaan om hun lage verbruik en uitstoot. Met de Ram 1500 Rebel met 5,7-liter V8 rijd je zomaar 1 op 6!