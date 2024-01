Audi wint Dakar-rally met elektrische auto die nooit hoeft te laden

Audi heeft een historische Dakar-zege geboekt. En niet alleen omdat de man achter het stuur de oudste Dakar-winnaar ooit was. Ook was het de eerste keer dat een elektrische auto de monsterrally op zijn naam schreef. Maar daar was wel een Nissan-achtige truc voor nodig.



Audi schrijft geschiedenis: voor het eerst wint een elektrische auto de zwaarste woestijnrally ter wereld, de Dakar Rally. Achter het stuur van de elektrische Audi RS Q e-tron zat de 61-jarige Spanjaard Carlos Sainz en diens landgenoot Lucas Cruz deed het navigatiewerk.

Na ongeveer 7900 kilometer hadden de Spanjaarden een voorsprong van 1 uur en 20 minuten op de nummer 2. Ook de Zweden Mattias Ekström en Emil Bergkvist haalden de eindstreep met hun elektrische Audi RS Q e-tron.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****!

Op onverhard van 0-100 in 4,5 seconden



De Audi RS Q e-tron is een buggy-achtig voertuig van 2100 kilo met twee elektromotoren aan boord, die samen 392 pk genereren. Daarmee knalt het rallymonster op onverhard wegdek - en dat schijnt bij de Dakar-rally veel voor te komen - in 4,5 seconde van 0 naar 100 km/h.

De topsnelheid van 170 km/h lijkt minder indrukwekkend, totdat je het gevaarte door de woestijn ziet scheuren.

Audi met 'Nissan-truc'



Behalve een accupakket en twee elektromotoren, heeft de Audi RS Q e-tron ook nog een 2,0-liter TFSI-motor aan boord. Via een omvormer laadt deze TFSI tijdens het rijden het accupakket op. Zo hoefden Sainz en zijn navigator onderweg niet steeds op zoek naar een laadpaal. Handig als je aan het rallyrijden bent.

Het doet ons een beetje denken aan de aandrijflijn van de Nissan Qashqai e-Power. Daarbij fungeert een driecilinder benzinemotor immers als stroomgenerator voor de batterij. En ook die staat nooit direct in verbinding met de aangedreven wielen. Zo rijd je in de Qashqai e-Power altijd op de elektromotor, maar hoef je nooit te stekkeren. Alleen zien we daar in de asfaltwoestijn die Nederland heet, het nut niet zo van in ...

'Weg naar elektrische toekomst'



Hoe dan ook, bij Audi waren ze blij met hun overwinning. Zo ook Gernot Döllner, voorzitter van de raad van bestuur van AUDI AG. Volgens hem heeft Audi opnieuw een mijlpaal gezet in de autosport. Daarbij verwijst hij waarschijnlijk naar het rallyverleden van de Audi Quattro uit de jaren 80.



Ondanks de hulp die het accupakket van de benzinemotor kreeg, wijst deze zege volgens Herr Döllner 'de weg naar een elektrische toekomst'. We gaan het zien wanneer een elektrische rallyauto het redt zonder benzinehulpjes ...