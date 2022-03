Eerste review Nissan Qashqai E-Power - De 'elektrische auto' die best veel benzine verbruikt

Wat is er opvallend aan de Nissan Qashqai E-Power?

De Nissan Qashqai E-Power is de enige seriële hybride op de markt. Zijn elektromotor en verbrandingsmotor wisselen elkaar dus niet af om de wielen aan te drijven, zoals bij een normale hybride (een Toyota Prius bijvoorbeeld). In de E-Power fungeert een driecilinder benzinemotor alleen als stroomgenerator voor de batterij. Hij staat nooit direct in verbinding met de aangedreven wielen. In deze Qashqai rijd je dus altijd op de elektromotor, die 190 pk en 330 Nm sterk is.

Is die technologie nieuw? Nee, Nissan zelf gebruikt het systeem al een paar jaar in Japan, waar de Note met E-Power-aandrijflijn te koop is. Ook zijn er overeenkomsten met hoe de eerste generatie Opel Ampera en de Fisker Karma - beide elektrische auto's met range extender - werden aangedreven, al hadden die ook gewoon een stekker waarmee de batterij kon worden bijgeladen. De Qashqai E-Power heeft dat niet.

Wat is er goed aan de Nissan Qashqai E-Power?

Eerst een disclaimer: we hebben nog niet uitgebreid met de nieuwste Qashqai-variant mogen rijden. Nissan had voor ons een afwisselend parcours uitgezet op het Jarama-circuit in Spanje, waar we zes rondjes mochten kennismaken met de E-Power. En het moet gezegd: de eerste indruk is uitstekend. De Qashqai voelt aan als een elektrische auto, met die instant-versnelling van een elektromotor en weinig meer dan een zacht gezoem op de achtergrond.

Hoor je de brandstofmotor dan echt niet? Jawel, maar een stuk minder dan je zou denken. Nissan heeft de geluidsisolatie goed voor elkaar en bovendien zorgt actieve noise cancelling ervoor dat je op constante snelheid nauwelijks meer hoort dan een ver brommetje. Alleen als je meer power vraagt van de elektromotor springt de 1,5-liter driecilinder voorin naar een hoger toerental. Zo erg als bij een CVT wordt het echter nooit. Een slim systeem doet net alsof de Nissan in toeren met de acceleratie meestijgt.

Schrik overigens niet als de auto vlak na de start akelig begint te ratelen. Dat hoort erbij, vertelde een technicus van Nissan ons. Om emissieredenen moeten de brandstofmotor en de katalysator zo snel mogelijk warm worden. En dus wordt de 1.5 een tijdje op hoge toeren gehouden. Het is na een minuut of wat voorbij en daarna kun je je reis in alle rust voortzetten. Zonder te hoeven remmen, als je dat wilt, want de Qashqai E-Power ondersteunt one-pedal driving.



De batterij die bij de E-Power-aandrijflijn hoort, is 2,1 kWh groot. Je kunt er een tijdje volledig elektrisch op rijden, dus zonder dat de brandstofmotor aanslaat, maar dan kom je niet verder dan 1 of 2 kilometer. De relatief grote accu, de elektromotor en de rest van de E-Power-techniek voegen 200 kilo toe aan het wagengewicht van de Qashqai. Daar merk je in de dagelijkse praktijk niks van. Alleen als je harder dan normaal een bocht in duikt, voel je de extra kilo's doordrukken.

Wat kan er beter aan de Nissan Qashqai E-Power?

Nissan ziet de Qashqai E-Power als een overgangsmodel, voor mensen die een elektrische auto nog te eng vinden en geen zin hebben in het gehannes met de stekker van een plug-in hybride. Dat begrijpen we helemaal. Alleen zal het in Nederland enorm van de prijs afhangen of de E-Power een koperspubliek vindt. Want ontzettend zuinig is hij nou ook weer niet. Nissan geeft een verbruik van 1 op 18,8 op. Tja, dat is best oké en een stuk beter dan de andere Qashqai-modellen. Maar niet meer dan dat.

Wanneer komt de Nissan Qashqai E-Power en wat gaat-ie kosten?

De Qashqai E-Power arriveert in de zomer in Nederland. Wat hij gaat kosten, is op het moment van schrijven nog niet bekend. De E-Power heeft een grotere elektromotor en een forsere batterij dan een conventionele hybride. Als hem dat flink duurder maakt, dan zou dat zijn kansen op de markt weleens kunnen schaden. Zodra Nissan bekendmaakt wat de E-Power kost, melden we ons weer.

Wat vind ikzelf van de Nissan Qashqai E-Power?

Als ik moest kiezen tussen een gewone hybride-suv en een Nissan Qashqai E-Power, dan was ik er snel uit. De E-Power rijdt als een elektrische auto, waarin je altijd en overal de kracht en souplesse van de elektromotor tot je beschikking hebt. Daarbij is de nieuwste Qashqai-variant lekker stil en word je nauwelijks lastiggevallen door een brandstofmotor die op het optimale toerental loopt te loeien. Het verbruik van de E-Power lijkt echter niet fantastisch te zijn. En het is nog afwachten hoe duur hij wordt.

