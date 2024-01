BMW: de vraag naar verbrandingsmotoren zal nooit meer stijgen

Omdat de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 in Europa verboden wordt, is het logisch dat deze auto’s op termijn minder populair worden. Volgens BMW is dit al volop aan de gang en zullen de verkoopaantallen vanaf nu alleen nog maar verder dalen.

Dat zegt BMW-bestuurslid Walter Mertl tegen persbureaus Bloomberg en Reuters. “Het omslagpunt voor verbrandingsmotoren was vorig jaar”, aldus de financiële man van BMW. Volgens Mertl heeft de populariteit van auto’s met een verbrandingsmotor een stabiel punt bereikt. Dit zal even aanhouden, waarna het naar zijn verwachting licht zal dalen.

Aanbod verschuift

De reden voor deze tendens is simpel: door steeds strenger wordende emissie-eisen en het aankomende verbod op auto’s met een verbrandingsmotor richten automerken hun pijlen steeds meer op EV’s. Om die redenen verschuift het aanbod gestaag van voertuigen met verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s.

Neue Klasse

Door deze focus op EV’s wordt het aanbod ook steeds interessanter. Zo ook bij BMW, dat tegen 2026 6 nieuwe modellen wil uitbrengen die allen zijn gebaseerd op de Neue Klasse-conceptcar. Het eerste model van deze nieuwe reeks wordt een elektrische suv die de huidige BMW iX3 gaat vervangen. Daarnaast zitten dus nog 5 andere modellen - waaronder een elektrische BMW 3-serie - in de pijpleiding. Deze zullen allemaal op hetzelfde nieuwe platform staan en designelementen gebruiken van het Neu Klasse-studiemodel.



BMW wil dat het EV-aandeel in zijn verkopen stapsgewijs omhoog gaat. Vorig jaar was 16,7 procent van alle verkochte BMW’s wereldwijd een EV, dit jaar mikt het merk uit München op 20 procent. Als alles volgens plan verloopt, groeit in 2025 het EV-aandeel naar 25 procent. Een jaar later moet dit, mede door de 6 nieuwe modellen, gegroeid zijn naar 33 procent. Tegen het einde van het decennium wil BMW dat de helft van zijn verkochte auto’s wereldwijd elektrisch is.

Marge

Ondanks de omslag zal het volgens Mertl nog wel even duren voordat de marges op EV’s even hoog zijn als op auto’s met een verbrandingsmotor. De BMW-directeur verwacht dat dit verschil in marge is weggewerkt tegen 2026. Dit komt door de beoogde verbeteringen in de EV-techniek en de productielijn van de Neue Klasse-modellen. Zo moeten de productiekosten van de accupakketten worden gehalveerd en de actieradius per kWh juist met 25 procent verhoogd.