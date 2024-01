Onderzoek Marktplaats: jullie willen een BMW, maar kopen een Daihatsu

Lekker op Marktplaats.nl zoeken naar auto’s, wie doet het niet? Hoewel Duitse auto’s het meest worden bekeken, ben je sneller van je Daihatsu af dan van je BMW.

Dat blijkt uit onderzoek van Marktplaats.nl zelf, dat elk jaar analyseert wat het zoekgedrag van de Nederlander is. De conclusies van 2023 zijn verrassend. Het zijn niet de Duitse, maar de Aziatische automerken die gemiddeld het kortst op Marktplaats staan.



Daihatsu kopen? Wees er snel bij



Wilde je van je Lynk & Co af, dan hoefde je je vorig jaar geen zorgen te maken. Dit was het automerk dat met gemiddeld 31 dagen het kortst op Marktplaats stond. Omdat het Chinese merk in Nederland maar één model levert, gaat het alleen om de Lynk & Co 01.



Over het lot van je oude Daihatsu hoefde je evenmin wakker te liggen. Nieuw kun je bij ons al sinds 2013 geen Daihatsu meer kopen, maar gebruikt zijn de Japanse auto’s nog razend populair bij de Nederlandse koopjesjagers. Advertenties van de Cuore, Charade, Sirion of Copen verdwenen vorig jaar gemiddeld al na 41 dagen van Marktplaats. Toyota volgt op de derde plaats met 45 dagen. Ook de nummers 4 en 5 komen uit Japan, het zijn Suzuki en Mitsubishi.

Of de auto’s daadwerkelijk gekocht zijn, is niet helemaal met zekerheid zeggen, omdat een autoverkoper niet altijd aangeeft dat hij het product daadwerkelijk via Marktplaats heeft verkocht. Wel is duidelijk is welke kleur onze voorkeur heeft. Wie veel op de weg zit, zal niet verbaasd zijn dat Nederlanders het meest enthousiast worden van grijs.



Volkswagen Golf op Marktplaats



Toch zijn de Duitse automerken nog altijd het populairst. Met name de advertenties met een Volkswagen werden gretig bekeken. Na Volkswagen werd het meest gegrasduind in het aanbod van BMW en Mercedes. Nederlanders kijken dus naar Duits, maar kopen Japans …

De Volkswagen Golf was de meest bekeken auto van 2023. Alleen al in 2023 stonden 90.000 exemplaren van de Golf korte of langere tijd op Marktplaats. Geen ander model kan daaraan tippen. De BMW 3-serie, Volkswagen Polo, Mercedes C-klasse en de BMW 5-serie maken de top vijf van meest bekeken advertenties compleet.



Roze Fiat 500



Marktplaats signaleert nog wat trends: in 2023 steeg zowel de vraag naar elektrische auto's (+68 procent) als het aanbod (+149 procent). Een auto waarbij vraag en aanbod niet in balans waren, was de roze Fiat 500. Dankzij de film Barbie steeg het zoekvolume met 1006 procent, maar de meeste mensen zullen 0 resultaten hebben gekregen. Ook opvallend is de zoektocht naar een zuinige auto. Zo groeide het aantal auto-zoekopdrachten met het woord ‘zuinige’ erin met maar liefst 990 procent. Bij de droomauto's was Ferrari het populairste merk.



Top 5 populairste auto’s op Marktplaats

1. Volkswagen Golf (85,2 bekeken advertenties)

2. BMW 3-serie (49,3 miljoen)

3. Volkswagen Polo (49 miljoen)

4. Mercedes C-klasse (37,3 miljoen)

5. BMW 5-serie (29,8 miljoen)