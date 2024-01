Let op: dit is het laatste jaar waarin je subsidie kan vragen voor jouw elektrische auto

Mensen die een elektrische auto kopen of private leasen kunnen profiteren van de SEPP-subsidie, maar niet voor lang meer. Hoe zit het ook alweer met die subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto? We geven je een opfriscursus.

Om consumenten die overwegen een elektrische auto te kopen een duwtje in de rug te geven, introduceerde de overheid in 2020 de SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren). De overheid wil met deze subsidie de kloof tussen de prijzen van EV’s en auto’s met een verbrandingsmotor kleiner maken.

SEPP bedragen

Het oorspronkelijke plan was dat de subsidie vijf jaar toegekend zou worden. Als dat plan wordt gehandhaafd, is dit jaar het laatste jaar dat de subsidie wordt toegekend. De subsidie aanschaf elektrische auto's is zowel voor nieuwe auto’s als voor occasions bedoeld, maar de bedragen zijn niet gelijk.

Jaar Bedrag (nieuwe auto) Bedrag (occasion) 2020 4000 2000 2021 4000 2000 2022 3350 2000 2023 2950 2000 2024 2950 2000

De subsidiebedragen van de SEPP



In het originele plan werd het bedrag voor een nieuwe EV per jaar afgebouwd, omdat de verwachting was dat de prijskloof gestaag kleiner zou worden. Oorspronkelijk zou het bedrag voor dit jaar dan ook 2550 euro worden, maar omdat de subsidiepot vorig jaar niet volledig is opgegaan is het bedrag van 2023 gehandhaafd. De pot ging niet leeg door een teruglopende vraag naar EV’s.

Voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische auto trekt de Nederlandse overheid dit jaar 58 miljoen euro uit, terwijl 29,4 miljoen euro is gereserveerd om kopers of private leasers van elektrische occasions te ondersteunen. Dat brengt het totale subsidiebedrag op 87,4 miljoen euro. Dat is fors minder dan de 99,4 miljoen van vorig jaar.

Kleine lettertjes

De subsidie kan vanaf 10 januari om 9.00 uur tot 27 december 12.00 uur aangevraagd worden op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De koop- of leaseovereenkomst moet op 1 januari of hierna afgesloten zijn en op jouw naam staan.

Ook moet de auto af-fabriek 100 procent elektrisch zijn. Omgebouwde oldtimers of (plug-in) hybrides vallen dus niet onder de regeling. De actieradius moet minimaal 120 kilometer bedragen, gemeten volgens de WLTP-cyclus. Tot slot mag de oorspronkelijke nieuwprijs niet lager zijn dan 12.000, en niet hoger dan 45.000 euro.

Private lease elektrische auto

Wat veel mensen niet weten, is dat je ook met het private leasen van een elektrische auto kan profiteren van de SEPP. Dat werkt als volgt. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald. De looptijd van de private leaseovereenkomst is minimaal 12 maanden. Je kan subsidie krijgen voor maximaal 48 maanden. Je leaseovereenkomst mag wel langer zijn, maar na 48 maanden stopt de subsidie.

Als je dit jaar subsidie aanvraagt voor een private leasecontract voor een nieuwe auto, dan kun je maandelijks een bedrag van € 61,46 (2.950 euro gedeeld door 48 maanden) tegemoet zien. Dit is een vast bedrag en is dus altijd hetzelfde, ongeacht de looptijd van je contract. Wanneer je contract over een kortere periode dan 4 jaar loopt, stopt de subsidie simpelweg nadat de overeenkomst is beëindigd. Als je voor een langer contract kiest, stopt de subsidie na 4 jaar.

Het leasecontract voor de private lease van een elektrische auto moet zijn afgesloten bij een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Een elektrische auto private lease je via de vergelijker van Auto Review. Veel van deze auto's komen in aanmerking voor subsidie.



Plannen voor 2025?

Zoals gezegd is dit jaar volgens het originele plan het laatste jaar waarin SEPP-subsidie kan worden aangevraagd. Daarbij is geen enkele indicatie vanuit de overheid naar buiten gekomen dat de subsidie wordt verlengd. Het is dan ook aanbevolen om er snel bij te zijn. Aangezien dit het laatste jaar is dat er van het voordeeltje kan worden geprofiteerd, zou er een run kunnen komen op de subsidiepot.