Waarom je nu even geen Tesla Model Y moet kopen

De Tesla Model Y is momenteel zowel in Nederland als wereldwijd de auto die het meest over de toonbank gaat. Toch doe je er goed aan om nu even geen Model Y te bestellen.

Dat heeft alles te maken met een aankomende grote update, die volgens een bericht van persbureau Bloomberg in het vat zit. De Amerikanen bereiden naar verluidt een productiestop voor in hun fabriek in Shanghai. Dit zou wijzen op de eerste echte facelift van de enorm populaire elektrische suv. Intern zou de facelift Project Juniper worden genoemd. De eerste geruchten van deze update doemden vorig jaar al op.

Eerst de Model 3, straks de Model Y



Vorig jaar werd de Tesla Model 3 al uitgebreid bijgepunt. De nieuwe versie van de sedan wordt al geleverd in Azië en Europa, en komt binnenkort ook in de Verenigde Staten op de markt.

Verwacht wordt dat Tesla voor de facelift van de Model Y op een vergelijkbare manier te werk gaat. Reken dus maar op een betere stroomlijn en een grotere actieradius, een verbeterde afwerking, een stillere cabine en ook veranderingen aan het ontwerp. Ook de introductie van het zogenaamde yoke-stuur behoort tot de mogelijkheden.



Onze actieradiustest van de Model 3 staat op de kalender. Blijf op de hoogte!

Soepele overgang

Het is interessant om te zien hoe Tesla de uitgebreide update van de Model Y gaat aanpakken. Ondanks het daverende succes van de suv, haalde Tesla zijn ambitieuze verkoopdoelstellingen vorig jaar niet. Dus het is cruciaal dat de Model Y grote aantallen blijft draaien en dus is het essentieel dat de overgang naar de nieuwe versie soepel verloopt. Een lange productiestop kan de Amerikanen veel verkopen en dus veel geld kosten.

Nederland als eerste aan de beurt?



Volgens het Bloomberg-bericht gaat de nieuwe Tesla Model Y in de zomer van 2024 in massaproductie. Als we naar het verleden kijken, is het aannemelijk dat Nederland tot een van eerste landen zal behoren waar de nieuwe Tesla Model Y wordt geleverd. Zo ging het ook bij de gefacelifte Model 3. Sowieso kickt Tesla op Nederland: de allereerste V4-supercharger van Tesla wereldwijd werd in Harderwijk neergezet.

