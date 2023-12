Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2023

Vroeger was alles beter. Misschien geldt dat ook voor auto’s, want in 2023 had de auto-industrie een paar domme ideeën. Hier zijn onze 6 grootste ergernissen van 2023. Met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de automerken om hier in 2024 mee te stoppen.

1. Autonamen die klinken als codes



Als het op autonamen aankomt, hebben we liever een gekke naam zoals Renault Kadjar, dan een naam die klinkt als een code. De Toyota bZ4X maakt zich hier schuldig aan. En dat is geen eenmalige vergissing, want we maakten in 2023 ook kennis met de Toyota FT-3e. Dat bekt toch niet lekker? Toyota Future Toyota Streepje Drie E. De Honda e:Ny1, de Volkswagen ID.2all en de Smart #1 en #3 krijgen ook een veeg uit de ergernissenpan.

2. 5000 kilometer en 72 maanden

Hallo, spreek ik met 112? Doorverbinden met de politie, alstublieft. De reden? Ik zie een private lease-aanbieder een nieuwe auto aanbieden met slechts 5000 kilometer per jaar en dat voor een eeuwenlange periode van 72 maanden. Pardon? U stuurt niet één maar drie politieauto’s? Terecht. Want de trend om klanten te lokken met een laag maandbedrag dat al snel honderd euro hoger uitvalt wanneer je een realistisch kilometerpakket (10.000 of 15.000 km) en een normale termijn (48 maanden) kiest, moet gestopt worden.

3. Nieuwe auto’s zijn te breed voor Nederland

Het is tot daar aan toe dat Chinese automerken de Nederlandse markt overspoelen met nieuwe elektrische modellen, maar kunnen ze dan alsjeblieft rekening houden met de afmetingen van ons kleine landje? Als je ziet hoe breed de Nio ET5 uitvalt, is wel duidelijk dat de ontwerpers nog nooit door een oud stadscentrum of een parkeergarage driehoog achter zijn gereden.

4. EV’s zonder frunk

Punt 4 is speciaal voor alle automerken die hun elektrische modellen geen frunk geven, omdat ze denken dat het ons toch niet kan schelen. Maar wij waarderen het juist wanneer het laadsnoer zijn eigen opbergvak heeft. Een opbergplek waar je altijd bij kunt, ongeacht hoeveel bagage je verder meeneemt. Want op vakantie in het buitenland is het knap lastig als het laadsnoer onder de vloer van de kofferbak zit en je dus elke Bindtstar, Eigenheimer en Opperdoezer eruit moet tillen. Met die automerken hebben wij een aardappeltje te schillen.

5. Laat de buitenspiegels nou eens met rust

Auto-ontwerpers hebben het gemunt op de buitenspiegels. Die werken al tientallen jaren zo goed, daar moet iets aan verkloot worden. Eerst probeerden ze het door de spiegels te verruilen voor camera’s, maar dat werkt nog altijd matig. Onze meest recente actieradiustest is van de Lotus Eletre – die heeft ze. In 2023 liepen we tegen een ander slecht idee aan: échte spiegels, maar je moet ze instellen op het touchscreen van de auto. Wat is er mis met een piepkleine joystick op het deurpaneel?!

De Lotus Eletre is leverbaar met camera's (links), de spiegels van de Volvo EX30 (rechts) verstel je in het menu.

6. Wij willen ouderwetse deurgrepen

Verzonken portiergrepen geven auto’s een moderne uitstraling en ze bevorderen de stroomlijn. Voor de automerken hebben ze de prettige bijkomstigheid dat verzonken handgrepen er ‘duur’ uitzien. Met andere woorden: de klant heeft sneller vrede met de hoge aanschafprijs van zijn nieuwe auto. Toch loop je regelmatig te hannesen met handvatten die automatisch tevoorschijn komen. Het liefst willen we echte, grote, stevige handvatten. Maar als de stroomlijn dicteert dat het echt moet, geef ons dan van die slanke grepen met een opening eronder. Zoals die van de Volkswagen ID.7. De middelste van de drie foto's.



Drie soorten deurgrepen: onhandig, prima, perfect.