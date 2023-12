Naar welke auto's moeten we uitkijken in 2024? In dit derde deel kijken we naar exclusieve sportwagens, zoals de Alfa Romeo 33 Stradale, en grote SUV's als de Volvo EX90.

1. MG Cyberster

MG bestaat 100 jaar - nou ja, soort van. De traktatie die de Chinezen ons voorschotelen, is fraai. Geheel in lijn met waar het moderne MG voor staat, heeft de tweezits MG Cyberster een krachtige, volledig elektrische aandrijflijn. Wel is de ‘compacte’ roadster een flinke jongen. Hij is ruim 4,50 meter lang en weegt zo’n 1885 kilo. De snelste Cyberster met twee elektromotoren en 4WD heeft 536 pk en sprint in een bloedsnelle 3 seconden van 0 naar 100 km/h.

2. Lotus Emeya

Net als de Emira, heeft ook de Lotus Emeya weinig te maken met de oude waarden van het Britse sportwagenmerk. Met 905 pk, bijna 1000 Nm koppel en een actieradius van 600 km gaat de meer dan 2000 kilo zware supersedan de strijd aan met de Porsche Taycan. De sprint naar 100 km/h duurt minder dan 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 250 km/h. Aan de laadpaal is de Emeya minstens zo snel: laden kan met liefst 350 kW, waardoor de enorme 102 kWh-batterij na vijf minuten stekkeren al 150 kilometer rijbereik heeft.



3. Alfa Romeo 33 Stradale

Kijk hem eens staan, die nieuwe 33 Stradale! Een klassieke Italiaanse schoonheid in moderne verpakking. En anders dan de supercars van veel concurrenten, komt-ie er niet uitsluitend met een elektromotor, maar ook met V6. Die heeft een inhoud van drie liter en met behulp van twee turbo’s brult-ie 620 pk bij elkaar. De honderdsprint zou in zo’n 3 seconden geklaard moeten zijn en als topsnelheid geeft Alfa Romeo 333 km/h op. Humor! Er worden maar 33 exemplaren gebouwd en die zijn allemaal al vergeven.

4. Audi Q6 e-tron

De Audi Q6 e-tron is bijna klaar, maar nog niet helemaal. Daarom kijken we naar beelden van een kleurrijk gecamoufleerd prototype. Dankzij de flexibiliteit van het nieuwe PPE-platform kunnen Q6-rijders straks genieten van beresterke elektromotoren en de 800 volt-techniek die snelladen met 270 kW mogelijk maakt. De batterij van 100 kWh gaat in 25 minuten van 5 naar 80 procent. We verwachten een range van ruim 600 kilometer.



5. Volvo EX90

Hoe doet Volvo dat toch? Als je oog in oog staat met de 5 meter lange Volvo EX90 oogt hij niet abnormaal groot. Dat geldt wél voor de batterij van 111 kWh. Snelladen kan tot 250 kW. Met zijn actieradius is het net een Mercedes EQS SUV (580 tot 600 km), terwijl hij bijna evenveel weegt als een Rolls-Royce Spectre (meer dan 2800 kilo). Met de krachtigste Performance-versie van de EX90, met 517 pk en 910 Nm, maak je indruk op de hockeyclub of het partijcongres van de VVD.

6. Toyota Land Cruiser

Wat is de nieuwe Toyota Land Cruiser met zijn retro-uiterlijk een geslaagde auto. Val je ook op die ronde koplampen, dan moet je bliksemsnel beslissen of je hem wilt kopen. Die zijn alleen te koop op de First Edition, en daarvan bouwt Toyota er voor heel West-Europa maar 3000. Als je achter het net vist, moet je het doen met vierkante koplampen. De 2,8-liter turbodieselmotor (!) levert 204 pk en is gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat. Een andere typische Land Cruiser-eigenschap is het hoge trekgewicht van 3500 kilo.



7. Polestar 3

De 3 is het eerste volledig door Polestar zelf ontworpen model. Hij prikkelt al je zintuigen, beloven de Zweden met zwaar Chinees accent. Maar de 3 plundert ook je bankrekening, want voor minder dan 89.900 euro is hij niet te koop (Long range Dual motor, 490 pk). Later volgen waarschijnlijk ook minder dure versies. De techniek werd samen met Volvo ontwikkeld, wat betekent dat hij onderstel en batterij (111 kWh, snelladen met 250 kW) deelt met de EX90. Er zijn ook verschillen, want de Polestar 3 is een vijfzitter en de EX90 een zevenzitter.