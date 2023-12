Controversiële touchknoppen zijn definitief verleden tijd volgens deze Volkswagen-ontwerper

De toekomstige Volkswagen ID.2 is het startschot van een nieuw interieurontwerp van Volkswagen. Zeg maar gedag tegen de controversiële en impopulaire touchknoppen, en hallo tegen fysieke knoppen.

Afgelopen maart deden we een klein vreugdesprongetje toen we het interieur van het conceptmodel zagen. Eindelijk waren de zo vaak vervloekte touchknoppen van Volkswagen verdwenen en zagen we zowaar een rij fysieke knoppen voor de temperatuur en zelfs een grote draaiknop op de middentunnel om het centrale scherm te bedienen.

Feedback

Volgens Darius Watola - verantwoordelijk voor het interieurdesign bij Volkswagen - is het ontwerp een voorbeeld voor alle toekomstige Volkswagens. Touchknoppen zijn dus definitief in de ban gedaan. De ontwerper geeft in gesprek met het Britse AutoCar aan dat de keuze voor fysieke knoppen is gemaakt door ‘recente feedback van klanten’.

Touchknoppen veroorzaken imagoschade

Volkswagen-CEO Thomas Schäfer sprak zich eerder ook al uit over de touchknoppen. De topman gaf toe dat ze "veel imagoschade hebben veroorzaakt" en tevens veel klanten onnodig hebben gefrustreerd. In 2019 introduceerde Volkswagen de touchknoppen op de achtste generatie van de Volkswagen Golf, waarna deze op verschillende andere modellen werden toegepast, zoals de Volkswagen ID.3 en de Volkswagen ID.4.

Geen fijne manier van werken



De touchknoppen komen voor in twee vormen: als sliders op de middenconsole voor de temperatuur en het volume, en als aanraakgevoelige tiptoetsen voor onder meer de adaptieve cruisecontrol op het stuur. En net als bij de tiptoetsen van een inductiekookplaat worden je vingers soms niet herkend of druk je onbewust op de verkeerde toets. Geen fijne manier van werken, dus.

Ander materiaalgebruik

Een van de andere grote kritiekpunten van de interieurs van Volkswagens van de laatste jaren is het vele gebruik van hard kunststof. Ook hier wil Volkswagen een einde aan maken, evenals het gebruik van leer en chroom. In de ID.2all gebruikt Volkswagen veelal een mix van stof en alcantara, waardoor bijna elk oppervlakte zachter aanvoelt.

Volgens Watola wil Vokswagen bij het productiemodel van de Volkswagen ID.2 dit interieurconcept zo veel mogelijk volgen. Al lijkt dit een schier onmogelijke opdracht met de richtprijs van 25.000 euro in het achterhoofd.