Hoe de Toyota Corolla Cross deze vergeten Lexus weer op de kaart moet zetten

Door de komst van de nieuwe Lexus LBX zou je bijna vergeten dat Lexus nog een compacte crossover heeft, namelijk de Lexus UX. Die hybride crossover ging als UX 250h door het leven, maar heet voortaan UX 300h. En dat dankzij de Toyota Corolla Cross.

De Lexus UX 300h is uitgerust met de nieuwste, vijfde generatie van Toyota's hybride aandrijflijn. De Toyota Corolla Cross is het eerste Toyota-model dat werd aangedreven met deze hybridetechniek en daarin bevalt de nieuwe aandrijflijn beregoed.

In de Lexus heeft de moderne aandrijflijn een systeemvermogen van 199 pk. De 'oude' tweeliter viercilinder van de UX 250h kwam niet verder dan 184 pk. Sterker wil niet zeggen onzuiniger, Lexus zegt dat de UX 300h juist minder verbruikt dan zijn voorganger, namelijk 4,7 tot 5,0 l/100 km in plaats van 5,3 l/100 km (WLTP).

Dat de vernieuwde UX sterker én zuiniger is geworden, is volgens Lexus te danken aan de nieuwe batterij. De oude nikkel-metaalhybride batterij maakt plaats voor een efficiëntere lithium-ion batterij.



Lexus UX (2024) ook met 4x4

De vernieuwde Lexus UX is ook leverbaar als vierwielaandrijver. In vergelijking tot zijn voorganger is de achterste elektromotor een stuk sterker geworden. De permanente magneetmotor levert 41 pk terwijl de inductiemotor van de UX 250h slechts 7 pk produceert. Lexus belooft hierdoor een betere gasrespons en meer rijplezier. De rijdynamiek profiteert van een hogere stijfheid van de carrosserie, dankzij onder meer een verstevigde achterklep.

Bemoeizuchtiger

Kopers kunnen voortaan kiezen voor een nieuwe interieurkleur (Ammonite Sand) en een ledervrij interieur. Verder is de Lexus UX bemoeizuchtiger geworden. Een cameraatje in het stuurwiel heeft in de smiezen of de bestuurder nog alert is. Zo niet, dan krijgt de bestuurder een waarschuwing en wordt de auto zo nodig tot stilstand gebracht. Optioneel is de Lexus UX leverbaar met een nieuw, digitaal instrumentarium van 12,3 inch.



Omvangrijke veiligheidsuitrusting

De toch al omvangrijke veiligheidsuitrusting van de Lexus UX is uitgebreid met Safe Exit Assist. Dit systeem - dat voor het eerst op de Lexus NX leverbaar was - waarschuwt de bestuurder voor achteropkomende fietsers zodra hij het portier wil openen. Juist in ons fietsland bij uitstek, kan dit systeem veel ellende voorkomen. Ook herkent de auto bij lage snelheden voortaan voetgangers die niet op het trottoir lopen maar langs de rand van de weg of geparkeerde auto's.

Lexus UX (2024) levertijd

De vernieuwde Lexus UX is leverbaar vanaf het tweede kwartaal van 2024. Als we een tip mogen geven over de carrosseriekleur; neem Sonic Copper Metallic. Die koperen kleur is nieuw voor de UX en staat ook de Lexus RZ 450e geweldig.