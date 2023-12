Volkswagen maakt ons lekker met suv-versie van ID.2all

Dat de Volkswagen ID.2 eraan komt, is geen geheim. Volkswagen laat nu ook de eerste beelden zien van een compacte suv op basis van de ID.2. Je hebt nog twee tot drie jaar de tijd om te sparen.



De Wolfsburgers hebben via een woordvoerder op X (voorheen Twitter) een eerste beeld vrijgegeven van de nieuwe compacte suv. De woordvoerder genaamd Stephan Rehak noemt de EV de ID.2all suv, een broer van de ID.2all.

Op het beeld zien we een zwart silhouet dat ons doet denken aan de Volvo EX30. Daarmee hebben we gelijk de grootste concurrent van de nieuwe EV te pakken. De koplampen vertonen gelijkenissen met de Volkswagen ID.2 en daarbij zien we een dakspoiler en drie strepen als designelement in de achterste raamstijl.

VW ID.2all suv specificaties

Naar verluidt zal de elektrische suv verkrijgbaar zijn met twee accupakketten: 38 kWh of 58 kWh. Verdere technische specificaties geeft Volkswagen niet vrij, maar het is aannemelijk dat ze vergelijkbaar zijn met de ID.2. De elektrische hatchback staat op zijn eigen versie van het MEB-platform (MEB Entry), heeft 226 pk en heeft een actieradius van 450 kilometer.

De instapprijs van de ID.2all suv ligt waarschijnlijk rond de 30.000 euro. Daarmee wordt hij enerzijds duurder dan de gewone ID.2, maar anderzijds significant goedkoper dan de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5. Volgens Rehak wordt de ID.2all suv in 2026 geïntroduceerd.

2026 wordt belangrijk EV-jaar

Dat jaar wordt sowieso belangrijk voor de EV-aspiraties van Volkswagen, aangezien het merk tegen die tijd maar liefst 10 nieuwe elektrische auto’s wil hebben gepresenteerd. Naast de ID.2all en ID.2all suv hoort daar ook een nog goedkopere EV van 20.000 euro bij.

Deze spotgoedkope EV wil Volkswagen graag in samenwerking met een ander merk maken, zodat ze de productiekosten kunnen delen. Concurrent Renault is hiervoor in beeld, maar de gesprekken hierover bevinden zich pas in de beginfase. Ook de Volkswagen ID.1 zit in de pijpleiding, maar deze wordt pas richting het einde van dit decennium verwacht. Dat is dus niet een van de 10 nieuwe EV's voor 2026.