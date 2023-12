De Porsche Macan wordt volledig elektrisch. De elektrische suv is zo goed als klaar en wordt begin 2024 onthuld. Wij mochten al een kijkje nemen bij Porsche Leipzig waar de elektrische Porsche Macan van de band loopt. Hier volgen 14 korte weetjes, waaronder de allereerste foto van het dashboard.

1 - 612 pk

De elektrische Porsche Macan komt op de markt met 612 pk en het maximumkoppel bedraagt meer dan 1000 Nm. In beide gevallen is dit meer dan het huidige topmodel heeft, de Macan GTS.

De permanent bekrachtigde synchrone motoren (PSM) leveren in vergelijking tot een asynchroonmotor (ASM) een hoger vermogen en meer koppel en gaan efficiënter met de energie om, aldus Porsche. Een elektrische suv die een asynchroonmotor gebruikt, is de Audi Q8 e-tron.



2 - 22 minuten

De nieuwe elektrische Porsche Macan benut 800V-technologie en kan snelladen met meer dan 270 kW. Bij een geschikte snellader is een laadtijd van minder dan 22 minuten mogelijk (10 tot 80 procent).

3 - Twee keer 400 volt

Als het laadstation 'slechts' 400V levert, gebruikt de elektrische Macan ‘bank charging’ – een primeur. Hierbij wordt de 800V-batterij tijdens het laadproces als het ware verdeeld in twee afzonderlijke 400V-accu’s, die parallel worden opgeladen.

4 - 100 kWh

De lithium-ion accu van de elektrische Macan heeft een capaciteit van 100 kWh. De batterij bestaat uit twaalf modules met in totaal 180 accucellen.

5 - Leipzig

Zoals gezegd wordt de elektrische Macan bij Porsche Leipzig gebouwd. Dit is de op een na grootste fabriek van Porsche. Die in Stuttgart/Zuffenhausen is nog groter. De elektrische suv staat op het nieuwe PPE-platform (Premium Platform Electric), dat samen met Audi is ontwikkeld.

6 - Primeur

Een primeur is de speciale Performance-aandrijflijn. Hierbij is de elektromotor zo ver mogelijk naar achteren geplaatst, voor een nagenoeg ideale gewichtsverdeling (48:52). Meesturende achterwielen zijn optioneel leverbaar.

7 - Wendbaar

Met achterwielbesturing is de draaicirkel van de Macan kleiner dan ooit, namelijk 11,1 meter. Dat is kleiner dan die van de Volkswagen Tiguan. Boven 80 km/h sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen voor meer stabiliteit.

8 - Nieuwe wielophanging

Een nieuwe voorwielophanging zorgt voor nog meer stuurprecisie en een betere stabiliteit. De multilink-achteras is samen met de elektromotor in een subframe aan de carrosserie bevestigd. De topuitvoeringen hebben Porsche Torque Vectoring.

9 - 22 inch

De maximale bandenmaat is 22 inch. Porsche Active Suspension Management (PASM) zit standaard op de versies met luchtvering. De adaptieve schokdempers worden onafhankelijk van elkaar aangestuurd. Dit zorgt voor een beter veercomfort en een groter onderscheid in dempend vermogen.

10 - Reuzescherm

De elektrische Macan is de eerste Porsche die leverbaar is met een head-up display met augmented reality. Hierbij worden virtuele elementen zoals navigatiepijlen vrijwel naadloos op de echte wereld geprojecteerd. Bepaalde rijassistentiesystemen doen dit op eenzelfde manier. Fun fact: de projectie is zo groot als een 87-inch scherm.

11 - Drie schermen

Het dashboard met Porsche Driving Experience bestaat uit maximaal drie schermen. Het 12,6-inch vrijstaande digitale instrumentarium bevindt zich direct in het gezichtsveld van de bestuurder en is licht gebogen. Het grote centrale display meet 10,9 inch. Het derde, optionele passagiersdisplay heeft een speciale laag zodat de bestuurder tijdens het rijden niets ziet en dus niet afgeleid wordt.

12 - Eigen navigatie

Wie zijn smartphone aan de auto koppelt en een navigatie-app via Apple CarPlay of Android Auto gebruikt, hoeft niet opzij te kijken naar het centrale display. Want Apple Kaarten en Google Maps zijn voortaan ook te zien in het digitale instrumentarium, pal voor de neus van de bestuurder.

13 - Razendsnel

Wie liever navigeert met het systeem van de Macan zelf, krijgt razendsnel routes voorgesteld. De spraakassistent ‘Hey, Porsche’ reageert namelijk sneller dan ooit. De voorgestelde route is uiteraard inclusief de benodigde laadstops. Dit is in slechts twee tot drie seconden gepiept.

14 - Tot slot

Gek eigenlijk, maar we waren een beetje vergeten dat de Macan 'gewoon' een volbloed Porsche is en niet zomaar een suv. Porsche zegt dat de elektrische Macan een echte Porsche is. Na enkele rondjes over het circuit in een nog licht gecamoufleerde Macan twijfelen we hier geen moment aan. De snelheid waarmee onze chauffeur we over het circuit vliegt - soms zelfs driftend - grenst aan het ongelooflijke. De Macan geeft geen krimp. Een voordeel is dat de bodem van de auto feitelijk een grote platte batterij, is waardoor het zwaartepunt laag is.