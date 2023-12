Volkswagen en Renault begraven strijdbijl voor goedkope elektrische auto van 20.000 euro

Europese EV-fabrikanten als Volkswagen moeten alle zeilen bijzetten om zich te wapenen tegen goedkope Chinese concurrentie. Een eigen betaalbare elektrische auto is de oplossing, en om dit te bewerkstelligen willen de Duitsers een samenwerking aangaan met een van hun grootste concurrenten.



Volkswagen heeft het moeilijk met de transitie naar elektrische auto’s. Dit jaar kwamen al meerdere verontrustende berichten naar buiten - waaronder over tegenvallende verkopen, productiestops en leveringsproblemen.

De aankomende Volkswagen ID.2 en Volkswagen ID.1 moeten het tij keren, maar het kan nog wel even duren voordat het zover is. Volkswagen-CEO Oliver Blume gaf een maand geleden aan dat de EV van 20.000 euro pas aan het einde van dit decennium wordt verwacht.

Op de hoogte blijven van nieuwe goedkope elektrische auto's? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Kosten door twee delen

Dat duurt te lang. Wij vinden dat en Volkswagen zelf ook. Om sneller met een betaalbare elektrische auto te komen, zoeken de Duitsers een partner. Het is namelijk makkelijker om de productie- en ontwikkelingskosten betaalbaar te houden wanneer deze gedeeld kunnen worden.

Volgens het Duitse Handelsblatt is Renault een van de partijen die in beeld zijn. Gesprekken tussen de twee grote automerken zouden volgens de Duitse krant al plaatsvinden. Naar verluidt mikt Volkswagen met de potentiële partner op een jaarlijkse productie van 200.000 tot 250.000 EV’s.

Opmerkelijk

Het nieuws is enigszins opmerkelijk te noemen, aangezien Volkswagen en Renault op het eerste gezicht grote concurrenten van elkaar zijn. Het is echter logisch te verklaren als een samenwerking ervoor zorgt dat er een betaalbare EV kan worden geproduceerd die de harten van de Europese koper steelt. Hierdoor kan de concurrentiepositie van beide concerns drastisch worden verbeterd. Momenteel is deze positie in het geding door hevige concurrentie van Tesla en Chinese merken.

Ambitieuze plannen

Renault is deze concurrentiepositie op eigen houtje al aan het verbeteren met ambitieuze EV-plannen. Zo presenteerden de Fransen een elektrische versie van de Renault Twingo. Deze EV lijkt sprekend op de allereerste Twingo en moet in 2026 vanaf 20 mille te bestellen zijn. Ook de Renault 4 en Renault 5 gaan een terugkeer maken als betaalbare elektrische auto.

Toch laat een woordvoerder van Renault aan Reuters weten dat ook voor hen samenwerkingen een vereiste zijn om competitief te kunnen zijn in de markt van betaalbare EV’s. "We voeren verschillende gesprekken, maar er is nog niets afgerond", aldus de woordvoerder.