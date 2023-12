Deze 6 modellen van Skoda komen eraan in 2024

In 2024 staan de nieuwe Skoda Kodiaq en Superb bij de dealer, maar er zijn ook bescheiden facelifts voor drie andere modellen. En eindelijk weten we hoe de elektrische Skoda Elroq eruit komt te zien.



2024 wordt een druk jaar voor Skoda: er staan liefst drie nieuwe modellen in de planning. De nieuwe Kodiaq en Superb zijn al echt in de showroom en op de weg te bewonderen. De elektrische Elroq wordt in 2024 onthuld, maar staat pas in 2025 in de showroom. Er wordt ook druk gefacelift in Tsjechië; de Skoda Octavia, Kamiq en Scala krijgen een licht gewijzigd uiterlijk.



Skoda Elroq: elektrische Karoq

Bij de suv-modellen van Skoda moeten we altijd even nadenken: de Skoda Karoq is de middelste. Zijn elektrische opvolger heet Skoda Elroq en de 4,5 meter lange suv is al bijna klaar. De Elroq heeft dan ook de eer de eerste nieuwe elektrische Skoda op de kalender te zijn. De naam Skoda Elroq is een onnavolgbaar staaltje marketingpraat: 'el' staat voor elektrisch, en 'roq' is nog een verwijzing naar de Karoq. Eind 204 verwachten we dat het doek eraf gaat.



Skoda Kodiaq 2024

Met een prototype van de nieuwe nieuwe Skoda Kodiaq reden we al in de zomer van 2023, maar in het voorjaar van 2024 komt-ie dan eindelijk echt op de markt. Waar elke nieuwe Chinese suv altijd en alleen een EV is, is de Skoda Kodiaq dat niet. De versies die in het voorjaar van 2024 naar Nederland komen, zijn wel geëlektrificeerd (mild hybrid en plug-in hybrid).



De nieuwe plug-in hybride aandrijflijn is alleen leverbaar is voor de 5-persoons suv. Dat zal wel te maken hebben met de beschikbare ruimte onder kofferbak: daar past óf een derde zitrij, óf een accupakket. En niet allebei. De Kodiaq PHEV heeft een elektrische actieradius van 100 kilometer en met een laadpaal naast de voordeur, rijd je zo vaak op stroom dat je nog maar zelden tankt. De 27,5-kWh batterij kan opladen met 11 kW en snelladen met 50 kW.

De 7-persoons Skoda Kodiaq wordt altijd aangedreven door een 1.5 TSI met mild hybrid-techniek. Dat is een viercilinder turbobenzinemotor gekoppeld aan een automatische DSG-transmissie.



Skoda Superb 2024



Als je 1,90 meter bent of langer, komt het vaak voor dat je achter in een auto claustrofobisch wordt. De Skoda Superb houdt zich al sinds zijn debuut in 2002 verre van zulke ongemakken. Skoda houdt als geen ander merk rekening met lange slungels.



In de nieuwe Superb blijft achterin dan ook alles bij het oude. Je kunt nog steeds als een verveelde puber onderuitgezakt in het meubilair neerploffen. De grote wielbasis van 2,84 meter is dan ook hetzelfde als in het oude model. Dankzij de extra lengte van 4 centimeter groeide de bagageruimte wel; de hatchback kan 645 liter (+20 l) verstouwen en de Combi 690 liter (+30 l).

Net als bij de Kodiaq is het grootste nieuws op motorengebied de plug-in hybride (PHEV), met een elektrische actieradius van 100 kilometer. De Superb had al een PHEV-versie, maar daarmee haalde je maximaal 55 elektrische kilometers. Wel leverde de oude iets meer vermogen; 218 in plaats van 204 pk. In de nieuwe kun je dan weer snelladen met 50 kW. Ook de Superb wordt leverbaar met de 1.5 TSI mild hybrid en komt in het voorjaar van 2024 naar Nederland.



Skoda facelifts in 2024



De Skoda Octavia krijgt in 2024 een facelift. Het multimediascherm is hoger geplaatst en bevat meer functies. Belangrijker is de terugkeer van de plug-in hybride Octavia Combi (204 pk), maar daarbij gaat het nog om het model van vóór de facelift. 2024 is het laatste jaar waarin plug-in hybrides in Nederland profiteren van belastingvoordeel, Skoda probeert daar waarschijnlijk nog een slaatje uit te slaan.



En dan is er nog de facelift van de Skoda Scala en Kamiq, waarbij de wijzigingen nauwelijks opvallen. Zoals het een goede facelift betaamd, is zowel de voorzijde als de achterzijde gewijzigd met nieuwe gestileerde koplampen en achterlichten. Optioneel is ledverlichting met zeshoekige matrixmodules. Ziet er fancy uit en zorgt ook voor meer lichtopbrengst. Bij de Kamiq valt het op dat onder de achterlichten een extra reflector is geplaatst. Verder zijn de bumpers opnieuw vormgegeven.

Het nieuwtje waarvan je het meest blij wordt, is dat het digitale instrumentarium en het centrale infotainmentdisplay van 8,25 inch voortaan standaard zijn. Dat is een hele vooruitgang in vergelijking met het kleine basisscherm in de eerste Scala. Een nog groter display van 9,2 inch display blijft optioneel.



Net als hun voorgangers zijn de nieuwelingen 'simply clever', zoals Skoda dat noemt. Een voorbeeld is de paraplu in het voorportier. Nieuw is het 'virtual pedal'. Dit is een cryptische omschrijving voor een sensor onder de achterkant van de auto waarmee je automatisch de achterklep opent.

De nieuwe Skoda Scala en Skoda Kamiq staan in februari 2024 bij de dealer. Helaas zijn nog geen prijzen en verdere specificaties bekend.



Elektrische Skoda Fabia in 2026



We kijken nog iets verder vooruit, naar 2025 en 2026. Dan staat de elektrische opvolger van de Skoda Fabia op de planning. Die wordt onthuld in 2025 en staat in 2026 in de showroom. De naam is nog niet bekend, Skoda spreekt over 'Small'. De Small is de tegenhanger van de Volkswagen ID.2 en zal dus minder dan 25.000 euro gaan kosten.

Ook de definitieve versie van de Skoda Vision 7S wordt in 2026 verwacht. Kijk ook goed naar de vormgeving van de Vision 7S, want dat is de ontwerprichting die Skoda is ingeslagen. Zo is de prominente Skoda-grille veranderd in een zuinig ogend mondje dat alle nieuwe Skoda-EV’s lijken te hebben.