Private lease: deze 5 EV’s hebben minimaal 600 kilometer actieradius

Elektrische auto’s hebben toch altijd een veel kleinere actieradius dan auto’s met een traditionele verbrandingsmotor? Fout! Deze 4 EV’s hebben minimaal 600 kilometer actieradius en zijn beschikbaar via de private lease vergelijker van Auto Review.

Je kiest voor private lease als je in een nieuwe auto wilt rijden zonder hiervoor de torenhoge aanschafkosten te betalen. In plaats daarvan zijn al je vaste autokosten gebundeld in één maandbedrag. Hierin zitten onder andere de verzekering, afschrijving en het onderhoud verwerkt. Dat is lekker overzichtelijk.

Wij zetten 4 EV’s op een rij die met een minimale actieradius van 600 kilometer de range van auto’s met een verbrandingsmotor benaderen. Een elektrische auto private lease je voor een scherp tarief bij Auto Review.

Hyundai Ioniq 6

Specificaties

*Uitvoering: 77,4 kWh Style

*Vermogen: 229 pk, 350 Nm

*Accucapaciteit: 77,4 kWh

*WLTP-actieradius: 614 km

*Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 235 kW

Pluspunten

+Zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 14,3 kWh/100 km)

+Indrukwekkend snellaadvermogen

+Zeker door aanbieding enorm voordelig in zijn klasse

Minpunten

-Hoofdruimte achterin

-Kleine achterklep niet heel praktisch, ook kofferbak niet ruim

-Stuur zorgt voor minder zicht op instrumentarium

De Hyundai Ioniq 6 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 569,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Ioniq 6 private lease prijzen.

Polestar 2

Specificaties

*Uitvoering: Long Range Single Motor

*Vermogen: 299 pk, 490 Nm

*Accucapaciteit: 82 kWh

*WLTP-actieradius: 635 km

*Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 205 kW



Pluspunten

+Met achterwielaandrijving nog fijnere rijeigenschappen

+Opvallend stil in de auto

+Infotainmentsysteem prettig in gebruik

Minpunten

-Niet overzichtelijk door kleine achterruit en grote dode hoek

-Door grote middentunnel is middelste plek achterin niet bruikbaar

-Voorin zorgt middentunnel voor gebrek aan beenruimte

Deze versie van de Polestar 2 private lease je vanaf 699 euro.



Tesla Model 3

Specificaties

*Uitvoering: Dual Motor AWD (vierwielaandrijving)

*Vermogen: 498 pk, 493 Nm

*Accucapaciteit: 78 kWh

*WLTP-actieradius: 629 km

*Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 250 kW

Pluspunten

+Indrukwekkende specificaties

+Standaard rijk uitgerust

+Opvallend zuinig en efficiënt (fabrieksopgave: 14 kWh/100 km)

Minpunten

-Geen instrumentarium en geen hendel richtingaanwijzer: dat vereist gewenning

-Ergonomie kan beter

-Alle functies zijn verborgen in menu van het touchscreen

Deze versie van de Tesla Model 3 private lease je vanaf 736 euro.

Zeekr 001

Specificaties

*Uitvoering: Long Range RWD

*Vermogen: 272 pk, 343 Nm

*Accucapaciteit: 100 kWh

*WLTP-actieradius: 620 km

*Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 205 kW

Pluspunten

+Laadvermogen van 22 kW standaard

+Beenruimte zowel voor- al achterin indrukwekkend

+Bouwkwaliteit opvallend goed



Minpunten

-Omslachtige bediening van belangrijke functies

-Erg prijzig

-Zeekr is geen bekend merk, dit zorgt voor onzekerheid

De Zeekr 001 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 829,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Zeekr 001 private lease prijzen.

Mercedes EQE

Specificaties

*Uitvoering: 300 Luxury Line

*Vermogen: 245 pk, 550 Nm

*Accucapaciteit: 89 kWh

*WLTP-actieradius: 607 km

*Maximaal (snel)laadvermogen: 11 kW, snelladen: 170 kW

Pluspunten

+Afwerking is bijzonder goed

+MBUX-infotainmentsysteem werkt intuïtief en erg prettig

+Mede door luchtvering enorm comfortabel

Minpunten

-Door aflopende daklijn zijn de hoofdruimte en overzichtelijkheid minder

-Erg prijzig

-Aanraaktoetsen op het stuur zijn niet gebruiksvriendelijk

De Mercedes-Benz EQE is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 889,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Mercedes-Benz EQE private lease prijzen.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische auto’s met een grote actieradius, maar ook alle andere auto’s.