Trap niet in deze private lease-valkuil: bundel van 5000 km is veel te weinig

Als je een auto gaat private leasen, kies je een looptijd een kilometerbundel. Standaard bieden de meeste private lease-bedrijven een kilometrage van 5000 kilometer per jaar aan, maar wat kun je daar nu echt mee?

De kilometerbundel is een belangrijk onderdeel van private lease. Hoe meer kilometers je verwacht te rijden, hoe hoger je maandbedrag wordt. Dit is logisch, aangezien er bij meer kilometers ook meer slijtage plaatsvindt en er dus ook intensiever onderhoud nodig is. Daarbij zorgt een hogere kilometerstand aan het einde van de leaseperiode voor een lagere restwaarde van de leaseauto. Deze kosten worden doorberekend aan jou, de private leaser.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

10.000 kilometer werd 5000 kilometer



Een aantal jaar geleden boden de meeste private lease-aanbieders contracten aan met minimaal 10.000 kilometer per jaar, maar tussen toen en nu is dat verlaagd naar 5000 kilometer. Dit deden de aanbieders om de advertentieprijs laag te houden en jou later in het bestelproces toch extra geld uit de zak te kloppen.



Is 5000 kilometer op jaarbasis echt zo weinig? Ja, bewijst een snelle rekensom. Met zo'n bundel kan je maar 416 kilometer per maand of 96 kilometer per week rijden. Dit betekent dat iemand die 5 dagen per week 20 kilometer per dag naar zijn werk rijdt, al over het maximum van deze bundel gaat. De kinderen moeten op zaterdag noodgedwongen naar de voetbalclub lopen.

Hoeveel kilometers rijden mensen gemiddeld?

Dat 5000 kilometer per jaar erg weinig is, wordt ook bevestigd door de officiële cijfers. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende dat in 2022 Nederlandse automobilisten gemiddeld 12.000 kilometer reden. Dit is dus bijna 2,5 keer zoveel als de standaard kilometerbundel met private lease.

Jaarlijkse kilometers berekenen

Het is dus zaak om het aantal kilometers dat je jaarlijks aflegt nauwkeurig te berekenen. Bijvoorbeeld per week en dan vermenigvuldig je dat met 52. Start met de kilometers die je rijdt naar je werk. Voeg vervolgens het aantal kilometers toe die je in je vrije tijd aflegt. Denk hierbij aan boodschappen, het bezoeken van familie en vrienden en activiteiten. Vergeet tot slot niet de kilometers toe te voegen die je maakt als je met de auto op vakantie gaat.

Hou er rekening mee dat het werkelijke aantal gereden kilometers over het algemeen hoger is dan je verwacht. We adviseren dan ook om voor wat meer kilometers te kiezen dan berekend, zodat je over een buffer beschikt.

Wat gebeurt er als je meer kilometers dan je bundel rijdt?

Het kan kostbaar zijn als je meer kilometers rijdt dan je afgesproken kilometerbundel. Hoe duur deze extra kilometers zijn verschilt erg per aanbieder. Meestal betaal je per extra gereden kilometer. Bij de Stellantis-merken (zoals Citroën, Peugeot en DS) uit onze private lease vergelijker, moet je rekening houden met 6 cent per extra gereden kilometer.

Dit bedrag kan snel oplopen. Heb je bijvoorbeeld 15.000 kilometer gereden terwijl je een kilometerbundel van 10.000 hebt? Dan moet je jaarlijks 300 euro extra aftikken. En 6 cent is een goede deal, stel dat er 12 cent in je private lease-contract staat, dan heb je het over 600 euro 'boete'.



Kies een grotere bundel

Het loont dus om een grotere kilometerbundel te kiezen als je meer kilometers rijdt. Gemiddeld kost het afhankelijk van de stap in kilometers tussen de 10 en 40 euro om voor een grotere bundel te gaat. Daarbij komt dat je bij sommige aanbieders geld terug krijgt als je minder kilometers hebt gereden dan je bundel. Kijk voor de verschillen goed naar de voorwaarden per aanbieder en kies voor de leasemaatschappij die het beste bij jouw wensen past.



Via onze nieuwe private lease vergelijker kan je eenvoudig private lease deals vergelijken.