Hoofdontwerper Renault: "De Renault 5 is van ons, niemand kan ons kopiëren"

Laurens van den Acker is Chief Design Officer van Renault, Dacia en Alpine. Hoe staat Renault ervoor, welke Renault uit het verleden verdient een moderne versie en hoe beïnvloedt AI zijn werk als ontwerper? Van den Acker kan het bovendien niet laten om een sneer uit te delen naar Volkswagen.



Auto's ontwerpen betekent voor Laurens van den Acker en zijn zes wereldwijde designteams meebewegen met de tijd. Dus niet nostalgisch doen over het verdwijnen van fraai zescilindergeluid, en accepteren dat de auto steeds meer een 'Big Brother' wordt, die je corrigeert bij een roekeloze rijstijl en merkt of je gestrest bent. Tegelijk is een roemrijk verleden belangrijk om je te onderscheiden van de Chinese merken die de Europese automarkt overspoelen. Laurens van den Acker ziet de toekomst zonnig in: "Een auto is een innovatief product geworden."

Renault Scenic: nieuw leven



We spreken Laurens van den Acker als hij net de nieuwe elektrische Renault Scenic (2024) heeft onthuld. Eigenlijk is alleen de naam hetzelfde. Waarom bedacht Renault geen nieuwe naam? "Ten eerste is het duur, je bent zomaar 100 miljoen euro kwijt aan marketing voordat iedereen de naam kent. Toen Luca de Meo in 2021 CEO van de Renault Group werd, was hij duidelijk. De toekomst is elektrisch, maar de namen blijven vertrouwd. Daarom zijn zowel de Megane als de Scenic niet geschrapt, maar krijgen ze een tweede leven als EV. Volkswagen koos wel voor vernieuwing met de ID-lijn, maar nu zie je dat ze daar weer van terugkomen."



Auto-ontwerpers krijgen vaak de kritiek dat modellen erg op elkaar lijken. Trekt Van den Acker zich dat aan? "Nee, want mensen richten zich alleen op iconen. Er waren ook heel suffe auto's in de jaren zestig en zeventig. Op Pebble Beach zie je alleen het allermooiste en dat geeft een vertekend beeld. Er is meer variëteit dan ooit, maar tegelijk is het verleden uitermate belangrijk. Er zijn straks tien Chinese auto's die er allemaal uitzien als een Tesla Model 3. Maar kopers willen een Renault die eruitziet als een Renault. Luca de Meo kwam bij zijn allereerste presentatie meteen met de Renault 5. 'Die is van ons, niemand kan ons kopiëren, en die moeten we dus gaan maken', zei hij. Ik kon meteen aan de slag en volgend jaar gaat hij al in productie."

Sneer naar Volkswagen ID.3



Het uiterlijk van de Renault 5 mag dan teruggrijpen naar vervlogen tijden, technisch zijn auto's juist geavanceerder dan ooit. Hoe beïnvloedt dat Van den Ackers werk? "Natuurlijk denk je als designer wel eens: zit iedereen wel op enorme navigatieschermen en schreeuwende kleuren te wachten? Moet het niet simpeler? Maar dan stap je in een Volkswagen ID.3 met zo'n kutschermpje achter het stuur en dat is ook niet mooi. Mensen willen toch net even iets groters dan de buurman. Een groot scherm heeft ook voordelen, want je kunt meerdere functies kwijt. Andere functies zijn juist overbodig geworden. Het is toch bezopen dat we nog steeds een startknop hebben?"

Auto ontwerpen met AI

Laurens van den Acker is niet nostalgisch ingesteld. Sterker nog, nieuwe techniek heeft de auto gered. "De auto was lange tijd een dood, mechanisch object waarmee je van A naar B ging. Je mocht in het begin al blij zijn dat je aankwam. Er kwamen steeds meer auto's en dus steeds meer ongelukken. Daardoor werd veiligheid belangrijk en kwamen er airbags en dikkere bumpers. Nu worden auto's nog intelligenter en gaan ze je actief beschermen. De auto zegt: je hartslag is hoog, zal ik de muziek aanpassen? Of: ik merk dat we in de file staan, zal ik het stuur van je overnemen?"

"En dat is pas het begin. Straks kan de auto je toeristische tips geven, of biedt hij je een goedkopere verzekering aan als je gebruik maakt van de autonoom rijden-functie. Ja, dat is Big Brother-achtig. Maar ik weet zeker dat iedereen er over vijf jaar aan gewend is. Tien jaar geleden dachten we dat de auto zou verdwijnen. Nu willen Apple en Google graag met ons werken. Een auto is een innovatief product geworden."



AI als hulpmiddel

Kunstmatige intelligentie (AI) beïnvloedt het werk van Van den Acker steeds meer. Niet alles ontstaat meer met een schets achter op een bierviltje. "Voor mij is de mooie auto het doel. Hoe we daar komen, doet er niet toe. Dat kan met AI zijn, of met een schetsje met een pen. Daar moet je niet dogmatisch over zijn. AI maakt je werk minder tijdrovend. Als een idee vroeger niet werkte, stuurde je mensen terug naar de tekentafel en moest je drie weken wachten. Met AI gaat het veel sneller. Je kunt een heel gerichte opdracht geven: 'ontwerp een wiel dat zo licht mogelijk is, en zoveel mag kosten'. "

"De nieuwe Renault Master is ontstaan met virtual reality. Met een VR-bril bekeken we drie ontwerpen en op basis daarvan werd de keuze gemaakt. Vroeger ging dat met kleimodellen, maar het kost twee maanden om die te maken. Uiteindelijk blijft ontwerpen mensenwerk, want ik kies uit 300 schetsen de beste."



Uitsmijter: terugkeer van de eerste Renault Espace?



Stel dat Van den Acker alle vrijheid kreeg om zijn hart te laten spreken. Welk model uit de Renault-geschiedenis zou dan een nieuw leven verdienen? "De eerste Renault Espace. Dat vind ik echt een icoon. Iedereen kent de foto's van de auto met de tafel in het midden en de gedraaide voorstoelen. Maar Renault heeft moeilijke jaren achter de rug, eerst moeten we geld verdienen. Dat is het C-SUV-segment. We hebben de afgelopen jaren vier nieuwe modellen geïntroduceerd: de Austral, de Rafale, de Espace en nu de Scenic. Laten we eerst zorgen dat die succesvol worden."