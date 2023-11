Zo vindt een oude Prius-batterij zijn weg naar jouw nieuwe hybride Toyota

In 1997 kwam de eerste generatie Toyota Prius op de markt. De eerste exemplaren zijn hiermee aan het einde van hun leven. Dat betekent niet dat de hybride batterijen van de auto weggegooid worden. Sterker: je moet niet vreemd opkijken als jouw nieuwe hybride Toyota een batterij heeft die eerder in een oude Prius te vinden was.

De eerste Toyota Prius is nu ruim 25 jaar oud. We werden gisteren op de snelweg ingehaald door zo'n vroeg exemplaar. We moesten glimlachen want wie had in de jaren 90 nou kunnen bedenken dat het onooglijke sedannetje zo'n grote rol van betekenis in de auto-industrie zou spelen. Een auto met een benzinemotor én een elektromotor? Dat wordt niks, zeiden sceptici terwijl ze bulderend van de lach omvielen.

Nieuw leven voor oude batterij



Inmiddels weten we wel beter. Hybride is de kurk waar Toyota op drijft. Het merk heeft ondertussen miljoenen hybride auto's verkocht. Maar als de levensduur erop zit, wil je de batterij niet in het milieu terecht zien komen. Daarom is Toyota een samenwerking aangegaan met Redwood Materials, een Amerikaans bedrijf dat onder meer batterijen recyclet.

Het doel van de samenwerking luidt officieel: dat duurzame trajecten tot stand worden gebracht voor de verwijdering van autobatterijen uit de geëlektrificeerde voertuigen van Toyota die het einde van hun operationele levensduur hebben bereikt.

Simpeler gezegd: de batterij van een oude Toyota Prius kan hergebruikt worden in een nieuwe hybride Toyota, zoals de Toyota Yaris Cross of de nieuwe Toyota C-HR. Of in ieder geval delen hiervan, valt te lezen op motor1.com.



Behoefte groeit

Toyota verwacht dat de behoefte om batterijen te recycleren en hergebruiken de komende jaren flink zal toenemen. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat Toyota al heel lang hybride auto's verkoopt. Veel van die hybride auto's hebben nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Sommige exemplaren worden gekoesterd en mogen van hun oude dag genieten, zoals het exemplaar dat ons inhaalde, maar de meeste worden aan de kant gezet.

Leonardo DiCaprio

Veel van die oude hybride Toyota's vind je in Californië. De Amerikaanse staat was er vroeg bij met allerlei milieumaatregelen en de Prius kwam dus als geroepen. Vooral de Prius II werd omarmd door filmsterren die zich een groen imago wilden aanmeten. Wie weet rijd jij dus binnenkort in een nieuwe hybride Toyota met de batterij van een Prius die ooit aan Cameron Diaz of Leonardo DiCaprio toebehoorde.

Toyota en Redwood Materials verwachten de komende jaren ongeveer vijf miljoen batterijen te recyclen en hergebruiken. Toyota Motor Corporation wil in 2050 klimaatneutraal zijn, fabrieken en auto's. De samenwerking met Redwood maakt deel uit van dit duurzaamheidsplan.