Hommeles bij Volkswagen: ID.7 krijgt voorrang tijdens leveringsprobleem

Opnieuw moet Volkswagen de productie terugschroeven van zijn elektrische modellen, zoals de Volkswagen ID.4 en ID.5. Maar deze keer is de achterblijvende vraag niet de oorzaak.



Het slechte nieuws over het elektrische avontuur van Volkswagen blijft zich opstapelen. In september 2023 werd bekend dat de productie van de Volkswagen ID.3 en ID.4 tijdelijk moest worden stilgelegd. Deze keer is de fabriek in Zwickau negatief in het nieuws. Het is niet de achterblijvende belangstelling van kopers waar Volkswagen last van heeft, maar de levering van een elektromotor. Een van de twee productielijnen wordt daarom tot 1 december 2023 stilgelegd. Dat meldt de Duitse autotitel Auto Zeitung.

Alle ballen op de Volkswagen ID.7



De getroffen modellen zijn de Volkswagen ID.4 en ID.5, en de Audi Q4 e-tron en Audi Q4 Sportback e-tron. Auto Zeitung meldt dat 1000 van de 8000 mensen noodgedwongen thuis zitten. Dat de fabriek in Zwickau in de probleem is gekomen, komt door leveringsproblemen bij Volkswagens motorenfabriek in Kassel. De elektromotoren die wél gebouwd worden, gaan naar Emden, waar onder meer de nieuwe Volkswagen ID.7 wordt gebouwd. De marktintroductie van deze auto was al uitgesteld, Volkswagen wil de problemen niet verergeren. En dus krijgt deze auto voorrang bij de beschikbare motoren.



Volkswagen is de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws. In de zomer van 2023 was het raak in Emden, daar werd de productie van twee EV's tijdelijk stopgezet. 300 van de 1500 uitzendkrachten werden ontslagen, werknemers in vaste dienst kregen noodgedwongen een week langer vakantie. Verder werd de late productieshift geschrapt. Daarbovenop staan nog eens 2000 banen op de tocht.



Vraag naar Volkswagen ID.4 valt tegen



De onrust heeft te maken met de beperkte belangstelling voor met name de Volkswagen ID.4, die net als de ID.7 in Emden wordt gebouwd. Volgens Volkswagen blijft de vraag 30 procent achter bij de verwachtingen. De productielijn aanpassen zodat een model kan worden gebouwd waar wél veel vraag naar is, bleek te omslachtig. terugdringen van de productie was de enige oplossing.​