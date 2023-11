Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we konden rijden met de Volvo EX30 en we nieuws over een belachelijke maximumsnelheid vernamen.







+ Top - Volvo EX30 is veelbelovende nieuwkomer

De elektrische Volvo EX30 is de kleinste Volvo sinds tijden. Des te groter zijn de verwachtingen van de compacte SUV. Met veel pk’s en gunstige prijzen moet hij de concurrentie zware hoofdpijn bezorgen. Gaat dat lukken? Wij testten de Volvo EX30!

+ Top - Jeep Avenger met benzinemotor toch naar Nederland

Soms krijg je het idee dat automerken denken dat iedereen die een nieuwe auto zoekt, een EV wil. Na eerdere twijfels bedient Jeep met de nieuwe Avenger ook klanten die nog niet klaar zijn voor een EV.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

+ Top - Wegenbelasting voor EV's? Bij deze auto hoef je daar niet bang voor te zijn!

Er heerst een hoop onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de wegenbelasting voor elektrische auto’s. Dat maakt mensen huiverig om een EV te bestellen, maar daar heeft één merk iets op bedacht. Mocht er wegenbelasting worden ingevoerd, betaalt de importeur de rekening.

- Flop - Nieuwe Volvo-baas komt in het verkeerde merk auto op zijn werk

Anders Bell is bij Volvo Cars onlangs benoemd als hoofd Onderzoek en Ontwikkeling. Dan is het wel een beetje vreemd dat-ie in een Tesla Model Y naar kantoor komt. Zijn elektrische Volvo's soms niet goede genoeg?



- Flop - E-fuels als alternatief voor EV's nog ver weg

Auto's met verbrandingsmotor kunnen met e-fuels CO2-neutraal worden. Dat lijkt een mooi alternatief voor elektrische auto's. In theorie kan synthetische brandstof ook in enorme hoeveelheden gemaakt worden. De grondstoffen water en kooldioxide (CO2) zijn immers in overvloed beschikbaar. Voorwaarde is alleen dat er genoeg groene elektriciteit voorhanden is. En daar zit nu net de kneep.

- Flop - In deze stad mag je straks nog maar 20 km/h rijden!

Vanaf vrijdag 8 december 2023 mag je op veel Amsterdamse wegen nog maar 30 km/h rijden. Dat zorgt al voor stoom uit de oren van de autoliefhebber. Als je denkt dat het niet erger kan, dan heb je het mis. Er is een stad waar ze nóg verder gaan. Onthoud dat als je binnenkort naar een kerstmarkt wilt ...