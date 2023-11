Zo werkt de SEPP-subsidie op elektrische auto’s met private lease

Als je een elektrische auto koopt, kun je aanspraak maken op SEPP-subsidie. Maar veel mensen weten niet dat je ook met het private leasen deze EV subsidie kunt krijgen. Wij leggen uit hoe dat werkt.

Een kleine opfriscursus: sinds 2020 bestaat de SEPP (Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren) om het kopen van elektrische auto’s aantrekkelijker te maken. De overheid hoopte met deze subsidie de kloof tussen de prijzen van EV’s en auto’s met een verbrandingsmotor kleiner te maken. Het oorspronkelijke plan was dat de subsidie vijf jaar toegekend zou worden. Als dat plan wordt gehandhaafd, is 2024 het laatste jaar dat ze wordt uitgekeerd. De subsidie is zowel voor nieuwe auto’s als voor occasions bedoeld, maar de bedragen zijn niet gelijk.

Jaar Bedrag (nieuwe auto) Bedrag (occasion)

2020 4.000 2.000

2021 4.000 2.000

2022 3.350 2.000

2023 2.950 2.000

2024 2.950 2.000

De subsidiebedragen van de SEPP

Hoe werkt de SEPP-subsidie met private lease?

De bedragen in de tabel worden niet alleen uitgekeerd bij het kopen van een EV, maar ook bij private lease van een elektrische auto. Dat werkt als volgt. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald. De looptijd van de private leaseovereenkomst is minimaal 12 maanden. Je kan subsidie krijgen voor maximaal 48 maanden. Je leaseovereenkomst mag wel langer zijn, maar na 48 maanden stopt de subsidie.



Als je nu of in 2024 subsidie aanvraagt voor een private leasecontract voor een nieuwe auto, dan kun je maandelijks een bedrag van € 61,46 (2.950 euro gedeeld door 48 maanden) tegemoet zien. Dit is een vast bedrag en is dus hetzelfde, ongeacht de looptijd van je contract. Wanneer je contract over een kortere periode dan 4 jaar loopt, stopt de subsidie simpelweg nadat de overeenkomst is beëindigd. Als je voor een langer contract kiest, stopt de subsidie na 4 jaar.

Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie met een private leasecontract?

Dezelfde voorwaarden die gelden op de SEPP-subsidie als je een EV koopt, gelden ook wanneer je een elektrische auto wilt private leasen. Zo moet de leaseovereenkomst op of na 1 januari van het jaar zijn afgesloten waarin je subsidie aanvraagt en moet de overeenkomst op jouw naam staan.

De desbetreffende auto moet een actieradius hebben van minstens 120 kilometer en een catalogusprijs die tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt. Ten slotte moet de leasemaatschappij waar je het contract mee aangaat, aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld van auto’s die in aanmerking komen voor de SEPP. Houd er wel rekening mee dat de subsidie alleen wordt uitgekeerd zolang er nog geld in de subsidiepot zit. Op het moment dat we dit artikel schrijven is er voor nieuwe auto's nog niets aan de hand. Van de oorspronkelijke 67 miljoen euro is nog zo'n 30 miljoen beschikbaar. Voor elektrische occasions is de pot van 2023 wel bijna leeg.

Voor nieuwe EV's is vanaf 9 januari 2024 weer 58 miljoen beschikbaar, voor tweedehands elektrische auto's komt er 29.400.000 euro in de subsidiepot.



