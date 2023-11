Is BYD het nieuwe Volkswagen? Dit zijn de 10 bestverkochte auto’s van China en Duitsland

De top 10 van bestverkochte modellen in China laat zien dat merken als Volkswagen, Peugeot en Toyota zich geen illusies hoeven maken. Chinezen kopen vooral modellen uit eigen land, net als de Duitsers dat al jaren doen. Is BYD het nieuwe Volkswagen?



Eerst kijken we nog even naar Nederland, om de cijfers van Duitsland en China in perspectief te zetten. Er werden 28.362 auto’s op kenteken gezet in oktober 2023. De Kia Picanto stond op 1 met 1019 registraties.



Populairste auto's Duitsland oktober 2023

Mocht je illusies koesteren dat Nederland een belangrijk autoland is in Europa, dan halen de verkoopcijfers van Duitsland je uit de droom. In oktober 2023 werden daar 218.959 nieuwe auto’s geregistreerd - bijna acht keer zoveel.



In zijn thuisland is Volkswagen nog heer en meester, met een marktaandeel van 18,1 procent over heel 2023. Nummer 2 Mercedes volgt op ruime afstand met 9,9 procent. Bij de top 10 van bestverkochte modellen moest Volkswagen in oktober 2023 buigen voor Fiat; de Fiat 500 voert de lijst aan

Opvallend is dat Volkswagen vooral scoort met traditionele modellen met verbrandingsmotor, zoals de Golf en de T-Roc. De elektrische modellen, zoals de ID.3, ID.4 en ID.5, staan niet eens in de top 50 …

Top 10 modellen Duitsland oktober 2023



Fiat 500 Volkswagen Golf Volkswagen Passat Volkswagen T-Roc Volkswagen Tiguan Mercedes GLC Opel Corsa Volkswagen Polo Skoda Octavia Mini

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Bestverkochte auto China

De top 10 in Duitsland bevat voor ons overbekende namen, maar laten we dan eens naar China gaan. De grootste automarkt van de wereld wordt inmiddels gedomineerd door eigen merken en modellen. Modellen die bij ons volkomen onbekend zijn, worden bij duizenden verkocht. BYD is in Nederland nog maar ruim een jaar actief, maar is in China een gigant. De bij ons volslagen onbekende BYD Qin Plus is de bestseller van oktober 2023, met 37.902 registraties.



Top 10 modellen China oktober 2023

BYD Qin Plus BYD Seagull BYD Dong Plus Volkswagen Lavida Nissan Sylphy BYD Yuan Plus (in NL Atto 3) Aion Y Tesla Model Y Volkswagen Sagitar Haval H6

Bij de automerken komen we wel bekende namen tegen: BYD staat in oktober 2023 op 1 en wordt gevolgd door Volkswagen, Toyota en Honda. Geely maakt de top 5 compleet. Ook interessant is de plek van Nio. In Nederland lachen we weleens om de hoge ambities en lage verkopen, maar in China doet het jonge merk het prima. Nio staat keurig in de top 10 van elektrische auto's, met een marktaandeel van 3,25 procent. Voor merken als - we verzinnen dit niet - Changan en Deepal ... De enige merken in de top 10 die niet uit China komen, zijn Volkswagen en Tesla.