Terwijl Volkswagen en Ford dikke verliezen maken op hun elektrische auto's, wordt bij BYD de polonaise ingezet. In het derde kwartaal van 2023 maakte het een recordwinst van 1,33 miljard euro. De Chinezen zijn daarbij hard op weg om Tesla als bestverkochte merk van elektrische auto's van de troon te stoten.

Een paar duizend auto's is BYD nog maar verwijderd van Tesla, dat tot nu toe het best verkopende EV-merk is. De verkoopcijfers van BYD laten het hele jaar al een stijgende lijn zien, met alleen in september een aantal van 151.193 volledig elektrische auto's. In het hele derde kwartaal werden 431.603 elektrische BYD's verkocht. Daarmee zit het Tesla zeer dicht op de hielen, de achterstand bedraagt een behapbare 3456 auto's.



Gaat BYD Tesla inhalen? Met onze nieuwsbrief mis je het niet!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Prijzenoorlog met Tesla



De recordwinst is des te opmerkelijker omdat Tesla en BYD met name in China in een prijzenoorlog verwikkeld zijn. De prijzen werden in 2023 door beide merken meermaals drastisch verlaagd. Knarsetandend volgden ook andere merken, waaronder Ford, Hyundai, Volkswagen en Renault. Maar de boekhouders van BYD kijken lachend naar de balans, want de winst steeg ten opzichte van 2022 met 82 procent.



BYD breidt heel snel uit. In Nederland kwam het merk eind 2022 op de markt en inmiddels is het in alle grote Europese landen actief. In oktober werd Hongarije aan het rijtje toegevoegd. Ook in Thailand, Brazilië, Australië en India kun je BYD's kopen, maar in de Verenigde Staten nog niet. In Nederland kun je kiezen uit vijf modellen, waaronder de Atto 3 en de BYD Dolphin (prijs: 29.900 euro).

Model Y heeft batterij van BYD



Zelfs als je niet in een BYD rijdt, heb je nog kans dat jouw elektrische auto techniek van deze Chinese reus bevat. BYD bouwt namelijk zelf zijn batterijen en bijna elke autofabrikant wil die heel graag hebben. De Tesla's Model Y die in Berlijn van de band rollen, hebben bijvoorbeeld een BYD-batterij. Ook Toyota en Kia kopen batterijen van BYD. En dat geeft de Chinezen een enorme voorsprong op andere automerken. Vrijwel elk onderdeel van de auto wordt in eigen huis gemaakt. Bij de Dolphin, die onlangs ook in Nederland werd geïntroduceerd, komen alleen de banden en de ruiten van toeleveranciers.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Verschil met Volkswagen en Toyota



Traditionele automerken worstelen juist enorm met hun elektrische auto's. Zoals Toyota, dat blijft roepen dat hybridetechniek net zo belangrijk is is als volledig elektrisch. Volgens Toyota is de elektrische auto niet de heilige graal zijn om klimaatneutraal te worden. Maar menen ze dat of roepen ze het omdat ze achterlopen? De worstelingen van de Volkswagen-groep met elektrische auto's zijn bijna wekelijks aanleiding voor zorgwekkende berichten over massa-ontslagen en uitstel van belangrijke modellen.



Inmiddels is het vierde kwartaal van 2023 ingegaan. Weet BYD Tesla eind dit jaar nog van de toon te stoten als grootste EV-producent? Ze zijn hard op weg ...