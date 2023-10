Waterstof als alternatief voor batterij-elektrische auto? Zelfs Toyota twijfelt nu

Lange tijd deed Toyota niet mee met de ontwikkeling van batterij-elektrische auto's. De Japanse gigant geloofde meer in hybrides en waterstof. Met de Toyota Mirai had het merk zelfs de eerste in serie geproduceerde waterstofauto ter wereld. Maar de vraag is of de Mirai een opvolger krijgt.



Een heleboel EV-haters geloven nog steeds heilig in de waterstofauto. Maar waterstofpionier BMW lijkt niet echt overtuigd van personenauto's op waterstof. En nu voegt ook Toyota zich bij de twijfelaars. Alleen van de makers van de Hyundai Nexo, hebben we nog geen koudwatervrees vernomen.



Gaat de waterstofauto het wel of niet redden? Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Op papier is de waterstofauto het ei van Columbus



In theorie is een waterstofauto ideaal. Net als een batterij-EV, is een waterstofauto met brandstofcel uitstootvrij. De actieradius van de Toyota Mirai bedraagt volgens de fabriek zo'n 650 kilometer en het tanken van waterstoftank gaat even snel als het volgooien van je benzinetank. Daar kan een batterij-elektrische auto nog steeds niet aan tippen. Bovendien heb je met een waterstofauto niks te maken met netwerkcongestie en hoef je niet te klooien met stekkers en laadsnoeren.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Het ei van Columbus? Toch niet. Want de productie van milieuvriendelijke groene waterstof, kost héél veel groene energie én geld. Bovendien komt een netwerk van waterstoftankstations maar lastig op gang.

Toyota Mirai op weg naar de uitgang?



Op die lastig op te lossen vraagstukken heeft zelfs Toyota geen antwoord. De Mirai wordt dan ook slecht verkocht en het is maar de vraag of hij een opvolger krijgt. Jammer, want na de eerste Toyota Mirai, die ontsnapt leek uit de tekenfilmserie The Jetsons, is de huidige Mirai best een mooie, elegante sedan. Afgezet tegen de enorme bedragen die Toyota in de ontwikkeling van de Mirai heeft gestoken, is het echter een gigantische flop.

In Nederland is de waterstof-Japanner te koop sinds 2015, maar er staan slechts 311 Mirais op kenteken. Wereldwijd wist Toyota in 2022 niet meer dan 3900 Mirais aan de man te brengen, nog geen 0,5 procent van het totale verkoopvolume van het merk.

'Waterstof vooral voor bedrijfswagens'



Bij monde van Executive Vice President Hiroki Nakajima, heeft Toyota nu zelf aan het Britse Autocar toegegeven dat de Mirai niet het succes heeft gebracht waarop was gehoopt. Daarbij geeft Nakajima vooral de schuld aan het beperkte aantal waterstoftankstations: “Er zijn te weinig waterstoftankstations en het is lastig om het aantal op korte termijn uit te breiden."



Volgens Nakajima ligt de toekomst voor waterstof vooral bij middelgrote vrachtwagens. Dat verklaart hij doordat vrachtwagens vaak vaste trajecten hebben, waarbij je aan het begin- en eindpunt tankstations kunt aanleggen. Hij refereert daarbij waarschijnlijk aan havens en grote distributiecentra. Met dergelijke uitspraken lijkt Toyota de bijl te slaan aan de wortels van een eventuele Mirai-opvolger.

Waterstof voor verbrandingsmotor



Aan de andere kant zijn er signalen dat Toyota de personenauto op waterstof nog niet volledig heeft opgegeven. Zo probeert de fabrikant de componenten van de installatie compacter te maken, zodat ze gemakkelijker in compacte modellen inpasbaar zijn. Verder is het merk bezig met auto's die waterstof niet gebruiken in een brandstofcel om elektriciteit te genereren, maar direct als brandstof voor hun verbrandingsmotor.



In Japan wordt volop geracet met een experimentele Corolla, waarvan de 1,6-liter turbomotor pure waterstof drinkt. Die wordt bewaard in vier tanks, vervaardigd van met koolstofvezel versterkte kunststof. Of dit toekomst heeft, valt nog te bezien. In de EU is immers vrijwel alles met een uitlaat vanaf 2035 taboe. Daarnaast is een grootscheepse, betaalbare productie van groene waterstof nog heel ver weg.