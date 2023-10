Porsche vindt de Taycan een succes, maar Porsche-rijders hebben liever een verbrandingsmotor

In de eerste negen maanden van 2023 verkocht Porsche wereldwijd 27.885 nieuwe Taycans. Dat klinkt niet verkeerd. Maar kijk je naar verkoopcijfers van niet- elektrische Porsches, dan ga je je afvragen wat de toekomst brengt.

Weliswaar werden er dit jaar tot dusver meer Porsches Taycan verkocht dan in 2022, maar een toename van ruim 10 procent is niet spectaculair. En in de eerste negen maanden van 2021 gingen nog iets meer (28.640) autokopers voor Porsches elektrische sportieveling.



Kijken we naar de totale verkoopcijfers van Porsche, dan gaat de Taycan ten opzichte van vorig jaar maar ietsje sneller omhoog in de vaart der volkeren dan de niet-elektrische modellen: 11,5 tegen 10 procent. Binnen het merk is er dus geen enorme verschuiving gaande naar meer elektrische auto’s en minder modellen met verbrandingsmotor.



88,5 procent Porsche-kopers zegt nee tegen EV



Uit het aandeel dat de Taycan heeft in het totale verkoopcijfer van Porsche, blijkt ook nog geen onvoorwaardelijke liefde voor elektrische modellen. Van januari tot en met september 2023 wist Porsche 242.722 nieuwe auto’s aan de man te brengen. Daarvan nam de Taycan ruim 11 procent voor zijn rekening. Dat komt erop neer dat bijna 89 procent van de Porsche-kopers liever geen volledig elektrisch model heeft.

Elektrische toekomst Porsche



Met een nieuwe, elektrische Porsche Macan in de startblokken en een Porsche Cayenne waarvan de ICE-generatie de eindfase van zijn carrière ingaat, lijkt dat geen goed nieuws voor de firma uit Zuffenhausen. Zeker als je bedenkt dat de Cayenne verreweg de succesvolste Porsche is, goed voor een derde deel van de totale verkoop van het merk.

Porsche 911 kan het niet alleen



En hoe zit het met de gouwe ouwe Porsche 911? Die verkoopt niet eens half zo goed als de Porsche Cayenne, maar troeft de Taycan wel af. Het goede nieuws voor liefhebbers van verbrandingsmotoren in het algemeen, en boxers in het bijzonder, is dat Porsche voorlopig niet van plan is de 911 volledig te elektrificeren. Maar van de Porsche 911 alleen kan het merk niet leven. Dat was in 2002 immers de hoofdreden om de Cayenne te gaan bouwen ...