Mazda Iconic SP: dit aaibare sportwagentje gaat waterstof ‘redden’

De Mazda Iconic SP laat zien wat Mazda’s plannen zijn voor een nieuwe sportwagen. De nadruk ligt op het design en de motor. Ook gaat-ie rijden op waterstof een ferme duw in de rug geven.

Bij Mazda zit het hart op de juiste plek. De Japanners willen simpelweg een sportwagen bouwen die rijplezier biedt voor mensen die van auto’s houden. En rood is Mazda’s lievelingskleur.



Mazda Iconic SP: lager dan een MX-5

De Mazda Iconic SP is een concept car voor die sportwagen. Hij is rood, heeft twee portieren en meet 4,18 meter lang en 1,15 meter hoog. Dat maakt ‘m 26 cm langer en 8 cm láger dan een Mazda MX-5.

Over sportieve proporties gesproken: volgens Mazda is de Iconic SP bewust zo ontworpen, dat hij uitstraalt dat-ie geweldig rijdt. Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de opvallend lage motorkap. De motor is verder naar achteren geplaatst. En met die motor is iets speciaals aan de hand.

Rotatiemotor plus elektromotor



Mazda is eigenwijs en geeft zijn nieuwe sportwagen een rotatiemotor (!) in combinatie met een elektromotor. De plug-in hybride aandrijflijn levert ongeveer 370 pk. Dat maakt ‘m bijna 100 pk sterker dan zijn onofficiële voorganger met rotatiemotor, de Mazda RX-7.

Rotatiemotoren staan bekend om hun vrijwel trillingvrije loop. En ten opzichte van een traditionele viertakt verbrandingsmotor heeft een rotatiemotor nog een groot voordeel: hij is veel compacter. Zo kan Mazda hem laag en in het midden van de auto plaatsen. Dat geeft de Iconic SP een laag zwaartepunt en een bijna ideale gewichtsverdeling.

Mazda Iconic SP lust waterstof

Daar komt nog bij dat deze rotatiemotor op verschillende brandstoffen loopt. Mazda noemt waterstof als voorbeeld. Als dat zo is, rust er plotseling een grote verantwoordelijkheid op de brede schouders van deze aaibare sportwagen.



Want met waterstof als brandstof voor auto’s wil het nog niet echt vlotten. Deze begeerlijke Mazda kan het klassieke kip-en-eiprobleem doorbreken. Wat kwam eerder: tankstations voor waterstof of de waterstofauto? Een rode sportwagen van Mazda met een rotatiemotor ...



