Zo ga jij je vanaf 2025 blauw betalen aan nieuwe én oude plug-in hybrides

Voor veel consumenten zijn zuinige PHEV's een mooi, betaalbaar alternatief voor een dieselauto of EV. Helaas hebben de EU en de Nederlandse overheid plannen om alle voordeeltjes vanaf 2025 de nek om te draaien.



Plug-in hybrides hebben volgens de WLTP-verbruikscyclus een lage CO2-uitstoot. En omdat de Nederlandse aanschafbelasting op personenauto's en motorrijwielen - kortweg bpm - door de CO2-uitstoot gestuurd wordt, zijn PHEV's relatief goedkoop in aanschaf.



Bizarre prijsverschillen dure auto's met en zonder stekker



Bij grote, zeer krachtige auto's levert de bpm soms zelfs bizarre prijsverschillen op. Zo kost de Land Rover Range Rover P550e PHEV AWD met 550 pk 'slechts' 166.120 euro. Dezelfde auto met een 530 pk sterke V8 moet maar liefst 251.232 euro opbrengen. Een verschil van ruim 85.000 euro!



Reden: het enorme verschil in de CO2-uitstoot. De PHEV puft maar 17 g per kilometer uit zijn uitlaat, terwijl de V8 elke kilometer 264 gram de atmosfeer injaagt. Althans, volgens de internationaal erkende WLTP-verbruiksmeting.

En neem de nieuwe, 739 pk sterke Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Die heeft 59 pk meer dan zijn voorganger zonder stekker, maar is zo'n 50.000 euro goedkoper ... In de prijslijsten van BMW, Bentley en diverse andere merken, vind je meer van dit soort extreme voorbeelden.

Ook 'gewone' plug-ins relatief goedkoop



Hoe zit dat bij auto's die een minder exotisch budget vergen? Daarbij zien we vaak dat (veel) krachtiger plug-in hybrides niet of nauwelijks duurder zijn dan hun broertjes met alleen een verbrandingsmotor. Neem de Citroën C5 X. Met een driecilinder 1.2 PureTech-motor (137 g CO2/km) kost deze Fransoos 46.400 euro. Vergelijk hem eens met de C5 X (Plug-in) Hybrid 180 (32 g CO2/km). Die combineert een viercilinder 1.6 met een elektromotor en kost 80 euro minder! Terwijl je er dus één cilinder en 50 pk bij krijgt! En oké, ook een laadsnoer ...

Verbruik PHEV's moeilijk te standaardiseren



Nu wil het feit dat het erg moeilijk is om vast te stellen wat een gemiddelde plug-in hybride nu in werkelijkheid verbruikt. Iemand die zelden verder rijdt dan de elektrische actieradius, hoeft bijna nooit te tanken. Dat betekent een CO2-uitstoot die dicht bij 0 g/km ligt. Een bestuurder die wel flinke afstanden rijdt en structureel weigert om te stekkeren, kan daarentegen op een verbruik uitkomen dat wel tien keer zo hoog ligt als de fabrieksopgave. Met een navenant hogere CO2-uitstoot tot gevolg.

Andere meetmethode, hogere uitstoot



Ambtenaren en politici in de EU zijn het er inmiddels over eens dat de huidige meetmethode niet realistisch is. Daarbij wordt bij een plug-in hybride eerst de accu leeggereden en daarna wordt een traject op benzine afgelegd. Aan de meetmethode zelf wordt niets veranderd. Wel wordt er onder de nieuwe Euro 6e-bis-norm vanaf 2025 een andere omrekenfactor gebruikt. Deze wordt afhankelijk van de actieradius op stroom. Dat kan in sommige gevallen tot een verdubbeling van de CO2-cijfers leiden.

Officiële metingen aangevuld met praktijkcijfers



Daarmee is de kous nog niet af. Vanaf 2027 wordt de Euro 6e-bis-norm aangevuld met de afkorting FCM. Die staat voor Fuel and energy Consumption Monitoring en komt erop neer dat de theoretische cijfers worden gecorrigeerd aan de hand van praktijkmetingen door meetapparatuur aan boord van auto's in het veld. Waarschijnlijk zal dit de officiële uitstootcijfers nog verder opdrijven.

Plug-inhybrides duizenden euro's duurder



Een en ander blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor de Nederlandse consumentenprijzen. Hoeveel plug-ins exact in prijs gaan stijgen, is nog niet te zeggen, maar het zal vast niet bij een paar duizend euro blijven.

Nu nog korting op wegenbelasting stekkerhybrides

Denk niet dat je de dans volledig ontspringt als je nu al een stekkerhybride hebt. Want het wordt nog erger ... Om de verkoop van auto's met een lage CO2-uitstoot te stimuleren, houdt de Nederlandse overheid de PHEV-rijder behalve een lage bpm ook al jaren een andere wortel voor. Voor een stekkerhybride hoef je maar de helft van het normale wegenbelastingtarief te betalen. Dit cadeautje blijft geldig tot en met 31 december 2024, maar daarna is het volgens de huidige informatie klaar.

Wegenbelasting PHEV's vanaf 2025 honderden euro's omhoog

Dat betekent dat eigenaren van een stekkerhybride vanaf januari 2025 jaarlijks honderden euro's meer aan wegenbelasting kwijt zijn. Plug-in hybrides zijn vanwege de extra elektromotor en het accupakket immers bovengemiddeld zwaar, en het gewicht is een van de belangrijkste factoren voor de wegenbelasting.



Ter illustratie gaan we nog even terug naar de Citroën C5 X. Daarvan is de stekkerhybride met een gewicht van 1697 kg ruim 300 kilo zwaarder dan de 1.2 PureTech. Op dit moment is de PHEV desondanks nog iets goedkoper in de wegenbelasting: 139 tegen 205 euro per kwartaal in de provincie Utrecht. Vanaf 2025 wordt de stekkerversie juist 73 euro duurder dan zijn benzinebroer (278 euro). Ten opzichte van de huidige situatie komt dat neer op 556 euro extra wegenbelasting per jaar.



Plug-in hybride in Nederland ten dode opgeschreven



Concluderend kunnen we wel stellen dat het vanaf 2025 en zeker vanaf 2027 in Nederland wel klaar is met de plug-in hybride. Tenzij de belastingwetgevers en meetmethodegoeroes zich nog bedenken.