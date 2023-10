Kia EV2: Kia’s goedkope elektrische auto van 28.500 euro

Tijdens de onthulling van de Kia EV3, EV4 en EV5 kwam een goedkope elektrische auto van 28.500 euro ter sprake. Daar hebben wij wel oren naar! Dit weten we over de Kia EV2: een mix van feiten en geruchten.



In het persbericht van de nieuwe modellen vertelt Kia over zijn plan om een uitgebreid EV-assortiment te ontwikkelen met prijzen tussen de 30.000 en 80.000 dollar. Vooral die basisprijs van 30.000 dollar of 28.500 euro vinden we interessant.

Maar dat lekkere prijskaartje hangt niet aan de EV3, EV4 of EV5, want voor die modellen zegt Kia prijzen te hanteren variërend van 35.000 (!) tot 50.000 dollar. De logische conclusie is dat de EV2 de elektrische auto van 30.000 dollar of 28.500 euro wordt. En die modelnaam heeft Kia schijnbaar al vastgelegd.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Kia EV2 concurrenten



Met een prijs van 28.500 euro wordt de EV2 een iets duurder alternatief voor de vele elektrische modellen van circa 25.000 euro waaraan meerdere automerken werken. Zoals de Volkswagen ID.2, de Citroën e-C3 en de Renault 5.

Een betaalbare prijs (voor EV-begrippen), hoeft niet te betekenen dat je op een houtje bijt. Kijk maar naar de BYD Dolphin, die nu al te koop is vanaf 29.990 euro. Met een 60,4-kWh batterij (427 km), adaptieve cruisecontrol en een warmtepomp, biedt die auto eigenlijk alles wat een mens nodig heeft.

Platform van EV3 en EV4



Aangezien BYD de lat best hoog legt, zou het ons niet verbazen als de Kia EV2 op hetzelfde platform komt te staan als de grotere en duurdere EV3 en EV4. Dat werkt ‘gewoon’ met 400 volt, dus supersnel opladen zoals met de Kia EV6 (800 V), kun je waarschijnlijk op je buik schrijven.

Het platform kan voorzien worden van één of twee elektromotoren, al hebben goedkope EV’s er in de regel maar één. AutoExpress denkt hardop over een sportief EV2 GT-model dat mogelijk twee elektromotoren en vierwielaandrijving krijgt.

De Britse website meldt tevens dat de Kia EV2 in 2027 verschijnt. Logischerwijs na de komst van de EV3 en EV4 - auto's waarvan Kia de studiemodellen onthuld heeft. Van de EV2 hebben we nog niets gezien. De afbeelding boven dit bericht is een uitsnede van de EV3. De nieuwe Kia EV5 is de enige voltooide auto van dit trio en staat voor 2024 in de planning.

Je moet dus nog vier jaar wachten op de komst van de Kia EV2. In de tussentijd brengen andere automerken hun betaalbare EV’s op de markt, dus je moet een wel heel merktrouwe Kia-rijder zijn om je spaargeld niet voor die tijd uit te geven bij een andere dealer ...