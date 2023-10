Sinds 1 september zijn de riante subsidies in Duitsland voor de aanschaf van een elektrische auto flink versoberd. Dat heeft drastische gevolgen voor de verkopen. Auto's als de Volkswagen ID.4 en de Dacia Spring maken een vrije val op de ranglijst van september 2023, terwijl een in Thailand gebouwde auto die al 10 jaar te koop is terugkeert in de top 50.



De trend lijkt overal in Europa hetzelfde: mensen willen best elektrisch rijden, maar moeten wel in een gespreid bedje terechtkomen. Met grote kortingen op de aanschaf bijvoorbeeld, of - zoals in Nederland - met bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijder. Beperkt de overheid de douceurtjes, dan zie je meteen de gevolgen.

In Duitsland was de subsidie op een elektrische auto bijna 7000 euro, maar sinds 1 september is de regeling drastisch versoberd en geldt-ie niet langer voor zakelijke rijders. Voor particuliere kopers bedraagt de subsidie 4500 euro (tot een aanschafprijs van 45.000 euro), zolang de pot met geld niet op is. Dat is nog altijd meer dan in Nederland, maar desondanks komt de markt voor elektrische auto's ook in Duitsland nu piepend en knarsend tot stilstand.



Volkswagen ID.4, ID.5 en Dacia Spring maken vrije val



Vooral de Volkswagen ID.4 en ID.5 worden door de Duitsers aan de kant gezet als een vluchtige one-night-stand. In augustus 2023 stonden ze nog op de vierde plek, maar nu moeten ze genoegen nemen met plek 57. Ook de Dacia-autoverkopers blijven zitten met zakken vol koffie en onaangeroerde suikerklontjes. De Dacia Spring was dankzij de riante subsidie een tijdje erg populair (plek 20 in augustus), maar maakt een vrije val naar de 98e plaats. Een derde model dat de weinig florissante gevolgen merkt van de subsidie-afbouw, is de Cupra Born. Hij staat in september 2023 op de 78e plek, terwijl hij in augustus nog 13e stond.



Ora, een Chinees merk, maakte een prima start met de Funky Cat. Misschien dat de Duitsers vielen voor zijn Volkswagen Kever-uiterlijk. Maar zonder de subsidie is de belangstelling snel verdwenen. De Chinese auto staat nu 148e, nadat hij in augustus nog op een nette 38e plaats stond.



Volkswagen Golf nog altijd best verkochte auto Duitsland

Zonder subsidies grijpen Duitse automobilisten terug op oude gewoonten. Goedkope auto's op benzine keren terug in de top 50, zoals de Citroën C3 (37), de in Thailand gebouwde en inmiddels ruim 10 jaar oude Mitsubishi Space Star (41) en de Skoda Fabia (33). De vertrouwde Volkswagen-modellen zijn niet weg te slaan uit de bovenste regionen van de ranglijst.

Top 5 Duitsland september 2023

Volkswagen Golf Volkswagen T-Roc Volkswagen Tiguan Opel Corsa Volkswagen Passat

De Tesla Model Y staat op de zevende plek en is nog altijd de best verkochte elektrische auto van Duitsland.



EU-subsidie elektrische auto

Hoe moet het nu verder met de elektrische auto in Europa, als overheden subsidieregelingen intrekken of flink versoberen? Klimaatminister Rob Jetten zegt dat er Europees beleid aankomt de komende jaren, maar hoe dat vormgegeven wordt, is nog niet bekend.