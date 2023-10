Na Tesla en Hyundai experimenteert ook Toyota met gigacasting. Het klinkt slim en simpel: in plaats van tientallen kleine, afzonderlijke onderdelen te produceren die je vervolgens aan elkaar moet lassen, spuugt de enorme machine ze uit als één complete constructie. Dat is sneller en goedkoper en daardoor gaat de prijs van de auto omlaag, maar er is ook een groot nadeel voor de consument.



Het is niet Toyota, maar Tesla dat begon met gigacasting. De Amerikanen hebben een enorme Giga Press, die het productieproces vereenvoudigt en versnelt. 70 losse onderdelen worden vervangen door drie grote. De kostenbesparing bedraagt ongeveer 30 procent. Om nog maar de zwijgen van de tijdsbesparing. Geen wonder dat andere autofabrikanten met meer dan gemiddelde belangstelling bij Tesla afkijken. Eerder deed Hyundai dit al, nu slaat ook Toyota aan het experimenteren.



Gigacasting voordelen



Bij een workshop in Japan presenteerde Toyota zijn nieuwe gigacasting-technologie, waarmee uit slechts drie onderdelen in korte tijd een complete carrosserie kan worden gemaakt. In plaats van de afzonderlijke onderdelen aan elkaar te lassen, spuugt een een spuitgietpers de plaatdelen in gigantische persen als één compleet geheel uit.

Dankzij deze techniek wordt auto's bouwen goedkoper en gaat het productieproces sneller. De montagetijd van de carrosserie wordt volgens Toyota verkort van 20 naar 10 uur. Ook de klant profiteert, want door de kortere productietijd kan de prijs van de auto omlaag.

Gigacasting nadelen



Maar er kleeft ook een groot nadeel aan gigacasting. Stel dat je van achteren wordt aangereden, of je rijdt zelf per ongeluk iets te enthousiast achteruit. Als dat nu gebeurt, wordt het afzonderlijke onderdeel vervangen en hoeft een reparatie niet veel tijd en geld te kosten. Maar bij een auto die volgens het gigacasting-principe is gebouwd, moet meteen het complete achterste deel van de auto worden vervangen. Dat kan zo duur worden dat de auto feitelijk kan worden afgeschreven.



Al in 2026 komen de eerste elektrische modellen van Toyota met de nieuwe productietechniek op de markt.