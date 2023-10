Waarom de nieuwe Skoda Kodiaq geen EV is (en dat ook nooit wordt)

De nieuwe Skoda Kodiaq is meer geëlektrificeerd dan ooit. Maar volledig elektrisch is de Skoda Kodiaq niet. En dat wordt-ie ook niet. Dat is best opvallend. En dat is niet het enige wat ons opviel tijdens de live onthulling. Hier zijn 5 weetjes over de nieuwe Skoda Kodiaq.

1: geen EV

Waar elke nieuwe Chinese suv altijd en alleen een EV is, is de Skoda Kodiaq dat niet. Sterker: er zijn een benzineversie en twee diesels zonder enige vorm van elektrificatie. Die komen niet onze kant op maar zijn bedoeld voor onder meer Oost-Europa. Hier kijken ze niet op een grammetje CO2 of fijnstof meer of minder. De versies die in het voorjaar van 2024 naar Nederland komen, zijn stuk voor stuk wel geëlektrificeerd (mild hybrid en plug-in hybrid).

Wat een EV betreft, bewandelt Skoda dezelfde weg als Volkswagen. Dit merk heeft de Volkswagen Passat voor wie op benzine of diesel wil kunnen rijden en de Volkswagen ID.7 voor wie een EV blieft. De EV van Skoda in de klasse van de Kodiaq is de Skoda Enyaq. Bovendien zegt Skoda de Kodiaq met verbrandingsmotor nodig te hebben om de ontwikkeling van EV's te kunnen bekostigen. Met andere woorden: de verbrandingsmotor brengt nog altijd geld in het laatje.



2: met bordenwisser



De Kodiaq ziet er chiquer uit dan ooit, ook in het echt. De tweede generatie is langer, smaller en lager. Daardoor ziet-ie er in zijn geheel slanker en deftiger uit. Daar passen geen smotsige vingerafdrukken bij. En dus heb je een kleine bordenwisser om het centrale aanraakscherm vlekvrij te maken. Als je klaar bent (of helemaal geen poetsmanie hebt), kun je de schermreiniger netjes opbergen op een hiervoor bedoelde plek in de middenconsole. Simply clever, noemt Skoda dat.

Ook het interieur heeft een training etiquette achter de rug en ziet er gedistingeerder uit dan eerst. Met fraaie materialen die zacht en luxe aanvoelen. En het hoeft niet meer alleen zakelijk zwart te zijn; wij zaten op cognackleurige stoelen die bovendien een goede ondersteuning gaven.

3: een ware slokop

De huidige Kodiaq is ruim maar de nieuwe doet hier nog een schep bovenop. De bagageruimte is maar liefst 910 liter groot. Ja, met de achterbank neergeklapt, denk je dan. Maar nee, want dan past er zelfs 2105 liter in. Om je een idee te geven hoe groot de bagageruimte is, legden we er een verbandtasje in (zie de meest rechtse foto hieronder). Dit lijkt te verdwijnen in de zee van ruimte.

Zelfs achter de derde zitrij (als je voor de 7-persoonsversie kiest), gaat nog 340 liter mee. Dat is maar 40 liter minder dan er in een Skoda Fabia past. De beenruimte op de tweede zitrij is voorbeeldig. Op de derde zitrij wil je als volwassene niet te lang zitten, maar dat geldt voor bijna elke 7-zitter.

4: voor het eerst met laadpoort

Voor het eerst heeft de Kodiaq een laadpoort. Dat wil zeggen: de Kodiaq plug-in hybride. Die is er alleen als 5-zitter (de accu zit waar de 7-zitter een derde zitrij heeft) en biedt een actieradius van ruim 100 kilometer. De accu zit in 20 minuten weer vol, belooft Skoda. Een beetje jammer is dat de laadpoort linksvoor zit. Voor wie keurig aan de rechterkant van de straat parkeert, is dat juist niet simply clever. Wie bovendien te dicht langs de auto fietst, raakt wellicht het openstaande laadklepje. Dat staat nogal wijd open.

5: draaien en drukken

Behalve ruimte stond ook gebruiksgemak hoog op het prioriteitenlijstje van Skoda. Dat vertaalt zich in drie grote draaiknoppen die zich onder het centrale display bevinden. Je stelt er de temperatuur mee in, maar als je erop drukt, verandert de functie en bedien je opeens de stoelverwarming. We hebben het uitgeprobeerd en zijn enthousiast. Deden meer merken dit maar.