Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 39 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we drie keer blij werden verrast en drie keer flink schrokken. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.



+ Top - Mazda komt met vette sedan



De wereld schreeuwt om suv's. Mazda profiteert hiervan, want de suv-modellen van het merk zijn populair. En daarom brengt Mazda een nieuwe sedan op de markt. En niet zomaar eentje!

+ Top - Polestar-ontwerper wast collega's terecht de oren

Veel automerken proberen de actieradius van hun modellen op te rekken met een zo aerodynamisch mogelijk ontwerp. Dat is een doorn in het oog van Polestar-ontwerper Nahum Escobedo. Hij zou graag wat minder aardappels op de weg zien en daar zijn we het roerend mee eens.

+ Top - MG4 Electric passeert actieradius-mijlpaal

De MG4 Electric krijgt een grotere batterij van 77 kWh en dat geeft hem een actieradius van 520 kilometer. Maak gebruik van de EV-subsidie en je rijdt voor minder dan 35.000 euro in zo’n MG4 Electric Trophy Extended Range.

- Flop - De nieuwe Honda CR-V is steengoed, maar ...

We waren best blij tijdens de testrit met de nieuwe Honda CR-V. Totdat we de prijslijst onder ogen kregen ...

- Flop - BYD gaat merken uit andere landen slopen

Dat BYD bijna alles anders doet dan andere fabrikanten, is de reden dat het merk de wereld razendsnel gaat veroveren. Tenminste, dat zegt de directeur van BYD America tegen Amerikaanse journalisten. Haar boodschap klinkt als slecht nieuws voor heel veel andere merken.

- Flop - Volkswagen haalt met de ID.7 een ouderwetse truc uit



Voor 64 mille rijd je straks in een dikke elektrische sedan van Volkswagen. Helaas vervalt het Duitse merk met de ID.7 weer in een oude truc, door een meerprijs te vragen voor een essentiële accessoire.