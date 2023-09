De 5 goedkoopste private lease auto’s uit Duitsland

Duitse auto’s zijn van oudsher enorm geliefd in Nederland. Kan jij ook wel worden verleid door zo’n Duitser? Wij zetten de vijf goedkoopste private lease auto’s uit Duitsland die zijn te vinden in onze vergelijker voor je op een rijtje.



Waarom private lease? Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag om in een nieuwe auto te rijden. Hierin zitten vaste kosten als de afschrijving, verzekering en ook het onderhoud verwerkt. Dus als jouw degelijke Duitser toch niet zo betrouwbaar blijkt te zijn, hoef jij de rekening niet te betalen.

Uiteraard hoef je ook niet het enorme aankoopbedrag in één keer neer te leggen. Enkel de benzine of stroom komt er nog bij, die betaal je dus zelf. Kijk voor alle deals in onze private lease vergelijker.

Ford Fiesta

Huh, een Ford in een lijst met Duitse auto’s? Zeker wel, want het Amerikaanse merk is al bijna 100 jaar actief in Duitsland en bouwt bijna alle Fords waarin wij rijden daar ook.

De Fiesta rolde lange tijd in Keulen van de band. Rolde inderdaad, want op 7 juli van dit jaar werd de laatste hatchback gebouwd. Het gaat dan ook om voorraadmodellen die hier worden aangeboden voor private lease.

Als je kiest voor een Fiesta, krijg je de Titanium-uitvoering, met een 1,0-liter mild-hybride benzinemotor met 125 pk en 210 Nm. Deze uitvoering heeft climate control, cruise control, parkeersensoren, LED-koplampen, sportstoelen en een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De Ford Fiesta private lease je met deze aanbieding al vanaf 339 euro per maand.

Volkswagen Up

Volkswagen kan uiteraard niet ontbreken in een lijstje met Duitse auto’s. De kleinste is de goedkoopste. En net als de Ford Fiesta is de Volkswagen Up uit productie gegaan, maar zijn de voorraadmodellen nog steeds beschikbaar.

De Up rijdt voor een compact model verrassend volwassen. Met zijn 65 pk is de Up geen snelheidsmonster, maar dat hoeft ook niet in de stad. Wat de Up wel is, is licht en wendbaar.

Standaard is de Up uitgerust met airconditioning, elektrische ramen, een DAB+ radio, en enkele moderne veiligheidsfeatures zoals lane assist.



Volkswagen Polo

Het automerk uit Wolfsburg heeft met de Volkswagen Polo nog een goede private lease aanbieding. De Polo is geliefd door zijn prettige rijeigenschappen, prima binnenruimte en betrouwbaarheid.

De Polo is door de jaren steeds groter geworden en is nu een volwaardige vijfzitter. Dit maakt de Volkswagen ook geschikt als gezins- of carpoolauto. Daarbij is de standaarduitrusting zeker niet karig.

De Life-uitvoering heef standaard adaptieve cruise control, LED-verlichting rondom, elektrische ramen en een 6,5-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De Volkswagen Polo private lease je vanaf 361 euro per maand!

Opel Corsa

Opel is lange tijd het populairste Duitse automerken van Nederland geweest. De Corsa verkoopt altijd goed. De compacte hatchback is tegenwoordig zowel als EV als met een verbrandingsmotor beschikbaar.



Aangezien we op zoek zijn naar goedkope private lease auto's, staat alleen de benzine-versie van de Corsa in deze lijst. Deze heeft standaard 75 pk, maar is voor een meerprijs ook beschikbaar met een turbo en 100 pk. Elke Corsa heeft ten minste 16-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren, airconditioning, LED-verlichting rondom en een touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Let wel op, zowel de oude als de gefacelifte Opel Corsa vind je in de private lease vergelijker. Hoe je de twee auto’s kunt onderscheiden lees je in het onderstaande artikel.





Audi A1

Een luxemerk als Audi had je wellicht niet in deze lijst verwacht, maar het meest compacte model van het merk uit Ingolstadt is met private lease verrassend betaalbaar. Voor minder dan 400 euro per maand rij je al over de A1 in een Audi A1.

De Audi A1 heeft net zoals de Polo een zuinige 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 95 pk. De A1 is te leasen vanaf de Pro Line-uitvoering, waarin onder andere 15-inch lichtmetalen wielen, cruise control, verschillende veiligheidsfuncties en een 10,1-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto standaard zijn.



Private lease Duitse auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze private lease vergelijker.

