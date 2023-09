Volkswagen moddert voort: productie van twee EV’s tijdelijk stopgezet

Volkswagen zit in de hoek waar de klappen vallen. De vraag naar elektrische modellen blijft tegenvallen, waardoor de Duitsers nu genoodzaakt zijn om de productie van twee EV’s uit hun concern tijdelijk stil te leggen.

Het gaat volgens persbureau Reuters om de productielijnen van de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born in Zwickau en Dresden. Vanaf 2 oktober moeten de medewerkers in de fabrieken die zich bezighouden met de twee elektrische hatchbacks hun werk neerleggen. In Zwickau begint de productie volgens schema weer vanaf 13 oktober, 3 dagen later volgt ook de fabriek in Dresden.

Ook alles over Volkswagen volg je met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Vraag valt tegen

Volgens een woordvoerder van Volkswagen ligt de tijdelijke productiestop aan de tegenvallende vraag voor beide modellen. De Wolfsburgers maken niet bekend hoeveel fabrieksmedewerkers getroffen worden door deze geforceerde pauze.

Eerder deze maand maakte Volkswagen bekend dat het de contracten van 269 tijdelijke krachten in de fabriek in Zwickau niet gaat verlengen. Daarbovenop zouden nog eens 2000 banen op de tocht staan. Ook toen gaven de Duitsers de tegenvallende verkopen de schuld. Ook aflopende subsidieregelingen en torenhoge inflatie konden volgens Volkswagen niet los worden gezien van de maatregelen.

VW blijft investeren

Ondanks de moeilijke positie waarin het autoconcern verkeert, houdt Volkswagen vertrouwen in de gekozen koers. Zo blijft het merk uit Wolfsburg naar eigen zeggen investeren in de fabriek in Zwickau. Deze fabriek staat bekend als de geboorteplaats van veel elektrische Volkswagens. Momenteel zijn ongeveer 10.700 medewerkers in de fabriek uitsluitend bezig met het bouwen van Volkswagen-EV’s.

Volkswagen private lease

In onze private lease vergelijker vind je twaalf verschillende Volkswagens: van benzinemotoren tot elektrische modellen. Een Volkswagen private lease je dan ook altijd via Auto Review!