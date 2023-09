Waar Volkswagen zijn elektrische auto's maar moeilijk weet te verkopen en bijna elk model met flinke vertraging op de markt komt, blaakt BMW van het zelfvertrouwen. Binnenkort komt de elektrische 5-serie (i5) op de markt en op de IAA was iedereen gecharmeerd van de Vision Neue Klasse, een voorbode van de elektrische 3-serie. Ook met de winstgevendheid zit het wel snor in München.



Op de IAA 2023 in München slaakte menig BMW-liefhebber een zucht van verlichting bij het zien van de Vision Neue Klasse. Eindelijk weer een fraai design! BMW blaakte van het zelfvertrouwen. Het uiterlijk viel in de smaak en op het nieuwe platform verschijnen de komende jaren talrijke nieuwe modellen, zoals de elektrische BMW 3-serie. BMW-baas Oliver Zipse is in zijn nopjes, want zijn boekhouders fluisterden hem in dat de elektrische auto net zo winstgevend is als de BMW's die op benzine en diesel rijden. Zipse sprak klare taal. "De aanname dat verbrandingsmotoren winstgevender zijn dan elektrische auto's klopt van geen kant ", zei hij op de IAA.

EV-aandeel groter dan Volkswagen



De BMW-baas vervolgde: “Nu al maken we winst op elke elektrische auto die we verkopen en met de Neue Klasse-modellen zal dit alleen maar toenemen.” In BMW's rapport over de eerste helft van 2022 is te lezen dat het aantal leveringen van volledig elektrische BMW’s in de eerste helft van 2023 met 133 procent is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aandeel van volledig elektrische auto's bij de BMW Group (BMW, Mini, Rolls-Royce) is 12,6 procent. Ter vergelijking: bij de Volkswagen Group is het aandeel in dezelfde periode maar 7,7 procent.



Over de BMW Vision Neue Klasse



Het conceptmodel Vision Neue Klasse heeft met een kleine dosis gezonde fantasie wel wat weg van de 'oude Neue Klasse’. Bijvoorbeeld bij de aflopende motorkap die uitkomt bij de kenmerkende BMW-nieren. Al zitten die niet meer tussen de koplampen, maar beslaan ze de hele breedte van de auto. De ronde koplampen zijn vervangen door moderne led-strips. Ook leuk: bij de C-stijlen is de Hofmeister-knik terug, net als in de Neue Klasse waarop dit designfoefje voor het eerst werd toegepast.

De verbrandingsmotoren die in de oude Neue Klasse werden gebruikt, zien we uiteraard niet terug bij de nieuwe Neue Klasse. De twee auto’s die BMW wil introduceren op basis van dit studiemodel krijgen een volledig elektrische aandrijflijn. Het gaat dan om een elektrische variant van de BMW 3-serie en een elektrische suv. Het BMW Vision Neue Klasse-model verwijst uiteraard naar de eerstgenoemde en zou weleens in grote lijnen kunnen lijken op jouw toekomstige elektrische 3-serie.