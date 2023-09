Column: Volkswagen worstelt, maar komt boven

Volkswagen heeft het moeilijk: de elektrische modellen zijn lang niet zo populair als gehoopt en de kwaliteitsproblemen van de ID-modellen bezorgden het ooit zo degelijke merk een stevige knauw. Maar ook in Wolfsburg gloort er hoop.



Er zijn weleens momenten dat we op de redactie verlangen naar vroeger. Het fijne geluid van een V8, een roffelende vijfcilinder, of een koppelrijke zescilinder turbodiesel. Heimwee naar de tijd waarin het meer om techniek draaide dan om chips. Ongetwijfeld hebben ze bij de traditionele automerken die gevoelens soms ook. De elektrificatie kost ze bloed, zweet en tranen.

Het siert Volkswagen dat ze open zijn over die worsteling. Na het dieselschandaal in 2015 gingen ze in Wolfsburg zo haastig aan de slag met elektrische modellen dat de kenmerkende Duitse degelijkheid even uit het oog werd verloren. De Volkswagen ID.3 had de Volkswagen Golf van de elektrische auto's moeten worden, maar viel tegen. De goedkope materialen waren Volkswagen-onwaardig en vooral de softwareproblemen gaven de reputatie van de Duitsers een stevige knauw. Vooral de spraakbediening was een crime.



Minder verkopen dan gehoopt



De stroeve entree in de stekkerwereld is te verklaren. Volkswagen moest de afgelopen jaren op twee paarden wedden: het ontwikkelde nieuwe generaties van 'gouwe ouwe' modellen als de Volkswagen Golf en de Tiguan en werkte tegelijk aan hun elektrische tegenhangers ID.3 en ID.4, compleet met in eigen huis ontwikkelde software. Nog altijd zijn de problemen niet voorbij; de productie van de ID.7 had in juli moeten beginnen, maar werd uitgesteld tot het najaar. Bovendien verkoopt Volkswagen 30 procent minder EV's dan gehoopt en dat leidde tot gedwongen ontslagen.



Volkswagen probeert het tij te keren. Modellen met lage productieaantallen zijn verdwenen, zoals de Arteon. De winstmarge moet de komende jaren van 3 procent (eerste kwartaal 2023) naar 6,5 procent. Waarbij Skoda als voorbeeld dient; de Tsjechen zitten nu al boven de 6 procent. Om kosten te besparen, wil CEO Thomas Schäfer dan ook meer samenwerken binnen de Volkswagen-groep.



Alles kommt gut



Schäfer is vastberaden om van Volkswagen weer het vertrouwde, geliefde merk te maken. Herkenbaar design en aansprekende modellen spelen daarbij een steutelrol. Daarbij horen ook vertrouwde namen. Niet voor niets benadrukte CEO Thomas Schäfer onlangs dat er zeker een nieuwe Golf gaat komen. En ons geklaag (en dat van de klanten) over fysieke knoppen heeft geholpen, want ook die keren terug op nieuwe modellen. Volkswagen lijkt net op tijd ingezien te hebben dat het aloude deugden en een fraaie geschiedenis ook in het stekkertijdperk niet zomaar aan de straat moet zetten.