Wel of geen extra accijns op benzine: zoveel scheelt jou dat in de portemonnee

De regering was van plan om per 1 januari 2024 de accijns op benzine en diesel te verhogen. Maar nu lijkt de Tweede Kamer daar een stokje voor te steken. Wat zou het wel of niet doorgaan van de accijnsverhoging jou in de portemonnee schelen? Wij rekenden het voor je uit.



Nog even naar de achtergronden van de accijnskwestie. Nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, explodeerden de brandstofprijzen. Om automobilisten en bedrijfsleven een beetje tegemoet te komen, verlaagde de Nederlandse regering per 1 april 2022 de accijns op benzine en diesel. Daarbij werd wel aangegeven dat het een tijdelijke maatregel was, die in stappen weer zou worden afgeschaft.

Met accijnsverhoging wordt benzine 21 cent duurder



En inderdaad, per 1 juli 2023 steeg de accijns weer. Daardoor werd benzine 14 cent per liter duurder en de literprijs van diesel ging omhoog met 10 cent. De tweede stap om de accijnsverlaging op benzine en diesel weer terug te draaien, zou volgen op 1 januari 2024. Omdat er meteen een fikse inflatie-indexering bij komt, zou het een tot ingrijpende verhogingen van de brandstofprijzen leiden. Benzine wordt na accijnsverhoging op 1 januari 21 cent per liter duurder en diesel 13,5 cent.

Dat klinkt fors, zeker als je weet dat er in een gemiddelde auto al snel 45 tot 50 liter brandstof gaat. Voor een benzineauto ben je dan voor een volle tank ruim een tientje extra kwijt. Bij een dieselauto is dat een kleine 7 euro. Maar hoeveel scheelt wel of geen accijnsverhoging je op de lange termijn? We reken het uit.

Hoeveel scheelt accijnsverhoging in benzinekosten?



De gemiddelde Nederlander rijdt 11.000 kilometer per jaar. Laten we ervan uitgaan dat deze Jan Automodaal in een benzineauto rijdt die gemiddeld 1 liter per 14 kilometer (7,1 l/100 km) verbruikt. Dat betekent dat hij jaarlijks afgerond 786 liter benzine tankt. Als je een voordelig tankstation opzoekt, betaal je nu ongeveer 2,10 euro per liter.



Met die prijs betaal je nu 1650 euro per jaar aan benzine, oftewel zo'n 138 euro per maand. Stijgt de literprijs naar 2,31 euro, dan gaan die bedragen naar 1816 respectievelijk 151 euro. Met de accijnsverhoging ben je jaarlijks dus ongeveer 166 euro extra aan benzine kwijt, oftewel bijna 14 euro per maand. Rijd je met dezelfde auto 15.000 kilometer per jaar, dan ben je per jaar 225 euro duurder uit en per maand 18,75 euro.

Dieselrijder zou ongeveer evenveel extra betalen



Wie een dieselauto heeft, maakt meestal meer kilometers per jaar dan zijn benzinebuurman. Laten we uitgaan van 22.000 kilometer per jaar en een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 18 (5,6 l/100 km).

Met de huidige dieselprijs van circa 1,90 euro (niet langs de snelweg!) is deze dieselaar 2322 euro per jaar kwijt. Per maand bedraagt de dieselrekening ongeveer 194 euro. Stijgt de dieselprijs met 13,5 cent per liter, dan wordt dat 2487 euro. Op jaarbasis scheelt dat dus 165 euro, en per maand 13,75 euro. De dieselrijder zou met een accijnsverhoging opmerkelijk genoeg dus net zo hard de klos zijn als Jan Automodaal die benzine tankt.



Ook zonder accijnsverhoging wordt benzine duurder



Het scheelt dus wel iets als de accijnsverhoging niet doorgaat, maar niet zoveel als wij dachten. Aan de andere kant is de vraag naar olie momenteel groter dan ooit. Dat drijft de prijzen op. En dat een aantal olie producerende landen de productie heeft verlaagd, helpt ook niet mee. Dat alles zorgt uiteindelijk ook voor hogere prijzen aan de pomp, ook als de accijnsverhoging níét doorgaat. Kortom, reken jezelf niet te snel rijk.