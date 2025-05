Feyenoord - PSV live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Nieuws

Zondag om 14.30 uur spelen Feyenoord en PSV tegen elkaar. De wedstrijd belooft een ouderwetse kraker te worden. Wil je de wedstrijd live zien, maar heb je geen abonnement op ESPN? We vertellen hoe je gratis naar de livestream van PSV-Feyenoord kunt kijken.

Waar wordt Feyenoord - PSV uitgezonden?

Op zondag 11 mei om 14:30 uur begint de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. De Eindhovenaren zullen op bezoek in de Kuip moeten winnen als het nog kans wil maken om Ajax in te halen en hun titel te prolongeren.

Feyenoord wilt juist winnen van directe concurrent PSV om kans te maken op de tweede plek in de Eredivisie. Deze positie geeft aan het einde van het seizoen recht op directe kwalificatie voor de Champions League.

De topper wordt uitgezonden op ESPN 2, achter de paywall dus. Gelukkig is er alsnog een manier om gratis naar Feyenoord - PSV te kijken.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Gratis live kijken naar Feyenoord - PSV

Feyenoord – PSV gratis kijken

Met behulp van de dienst Canal+ kun je de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV alsnog kosteloos live zien. Canal+ is een aanbieder van digitale televisie. Als je een weekabonnement afsluit, krijg je toegang tot meer dan 60 zenders, inclusief alle ESPN-kanalen, zoals ESPN 1 en 2.

Je kunt het abonnement op Canal+ op elk gewenst moment opzeggen zonder kosten. Wanneer je binnen de proefperiode van een week opzegt, wordt er daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis livestream Feyenoord - PSV

Hier is hoe je de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV gratis kunt bekijken via Canal+:

Bezoek de registratiepagina van Canal+. Vul je persoonlijke gegevens in. Voer een verificatiebetaling van 1 cent uit. Log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en selecteer de livestream van Feyenoord - PSV.

Je kunt de wedstrijd op verschillende manieren bekijken, want Canal+ heeft een smartphone-app en de Canal+ TV-app is beschikbaar op diverse smart-tv's. Kijken via je webbrowser (zoals Google Chrome) kan ook.



Eredivisie blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal+-abonnement na een maand omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.