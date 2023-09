De BYD Dolphin is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Het Chinese BYD timmert in Nederland hard aan de weg. Zoals met de introductie van de BYD Dolphin, een interessante en scherp geprijsde elektrische stadsauto. De BYD Dolphin is vanaf nu verkrijgbaar via onze private lease vergelijker.

Private lease is een ideale manier om over te stappen naar een elektrische auto. Je betaalt een vast maandbedrag en krijgt daarmee direct de beschikking over een nieuwe (elektrische) auto. Aankoop, afschrijving, verzekering en onderhoud is allemaal geregeld. Even laden en rijden dus maar! De BYD Dolphin private lease je voordelig in onze vergelijker.

Batterij en range BYD Dolphin

Standaard lease je de BYD Dolphin Active, met een elektromotor die 95 pk en 180 Nm koppel produceert. Gekoppeld aan het accupakket van 45 kWh rijd je op één lading 340 kilometer (WLTP). De tweede uitvoering van de Dolphin heet Boost en komt met een significante vermogensupgrade: 177 pk en 290 Nm koppel. Wel heeft de Boost hetzelfde accupakket van 45 kWh, waarmee je tot 310 kilometer komt op een volle batterij.

De derde en laatste motorisering van de BYD Dolphin hebben de Chinezen geïnstalleerd op twee uitvoeringen: de Comfort en Design. Deze aandrijflijn is 204 pk en 310 Nm sterk. Ook krijg je de grootste batterij: 60 kWh. Hierdoor groeit je actieradius tot 427 kilometer.

BYD Dolphin uitvoeringen

Zoals gezegd is de BYD Dolphin verkrijgbaar in vier uitvoeringen. Vanaf de instapper (Active) is de Dolphin opvallend rijk uitgerust. Adaptieve cruise control, parkeersensoren, een achteruitrijcamera, LED-koplampen, lichtmetalen velgen en een 12,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto zijn enkele voorbeelden van de standaarduitrusting. BYD plaatst zelfs een warmtepomp, een energiezuinige manier van verwarmen die bij veel Europese automerken van de optielijst moet komen.

De Boost-uitvoering geeft je niet meer luxe, maar wel een krachtiger boordlader (11 kW) voor sneller opladen en geavanceerdere achtwielophanging voor een betere wegligging. De Comfort-uitvoering voegt daar elektrische inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming (voor) en parkeersensoren (voor) aan toe. Het topmodel Design geeft je bovendien een kantelbaar glazen dak, een 230V stopcontact, een draadloze telefoonoplader en privacy glas.

BYD Dolphin private lease

Wil jij deze olijke en voordelige elektrische hatchback leasen? De BYD Dolphin private lease je via onze vergelijker. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er onder andere 5 goedkope EV’s: