De vernieuwde Peugeot 208 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Sinds zijn intrede in 2019 is de huidige Peugeot 208 de absolute verkooptopper. In 2021 en 2022 was de compacte hatchback zelfs de bestverkochte auto van Europa. Dit jaar kreeg de Peugeot 208 een facelift, deze is vanaf nu beschikbaar in onze private lease vergelijker.

De 208 wordt dus veel verkocht, maar ook via private lease is de auto populair. Waarom private lease? Je hoeft niet in één keer een geldbedrag van minimaal 23 mille neer te leggen, maar betaalt een vast maandbedrag. Hierin zitten vaste kostenposten als de wegenbelasting, verzekering, afschrijving maar ook onderhoud in verwerkt. Daar komt enkel de brandstof nog bij. De Peugeot 208 private lease je voordelig in onze prijsvergelijker.

Motorisering Peugeot 208: 3 keuzes

Als je de Peugeot 208 wilt private leasen, heb je keuze tussen 3 motoriseringen. Allereerst heb je de 1.2 liter driecilinder die we al kennen van het vorige model. Deze heb je met 75 pk (handgeschakelde vijfbak) en 100 pk (handgeschakelde zesbak).

Een volledig nieuwe aandrijflijn is de mild-hybrid versie van de 208. Deze maakt gebruik van dezelfde driecilinder en van 48V-techniek en levert 100 of 136 pk. Je least deze versie van de 208 alleen in combinatie met een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Dan naar de elektrische versie, de e-208. Buiten de oude motorisering met 136 pk, gekoppeld aan een batterijpakket van 50 kWh, is er ook een vernieuwde aandrijflijn met 156 pk en een batterij van 54 kWh. Met deze nieuwe aandrijflijn heb je tevens een grotere actieradius (409 km over 361 km).

Hoe herken je de facelift?

Ook aan het uiterlijk heeft Peugeot wat veranderingen doorgevoerd. Dat is maar goed ook, want zo kun je de nieuwe 208 onderscheiden van het oude model dat ook nog in onze vergelijker staat. De grille is een van de opvallendste veranderingen: het zwart vormt een mooie combinatie met de carrosseriekleur. Tevens prijkt het vernieuwde logo op de grille.

Ook is het kenteken verplaatst naar het midden van de grille. De drie verticale lichtklauwen hebben de koplampen verlaten en zitten er voortaan onder, net zoals bij de Peugeot 2008. De achterlichten die ooit verticaal stonden zijn gaan liggen, en ook dat trucje werd bij de 2008 toegepast. Tot slot zijn de buitenspiegels altijd hoogglanszwart.

Uitrustingsniveau’s

Ook qua uitrusting valt er genoeg te kiezen bij de 208. Het begint bij de ‘Active’, waarbij je LED-koplampen, cruise control en een groot 10 inch scherm met Apple CarPlay en Android Auto krijgt. Bij upgradepakketten ‘Style’, ‘Allure’ en ‘GT’ kun je terecht voor bijvoorbeeld automatische airconditioning, lichtmetalen velgen, parkeersensoren, sleutelloze toegang en een achteruitrijcamera.

Peugeot 208 private lease

Wil jij graag rijden in de nieuwe 208? De Peugeot 208 private lease je in onze vergelijker. Ook de Peugeot e-208 private lease je bij Auto Review. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Kijk bijvoorbeeld eens naar de eveneens vernieuwde Peugeot 2008.