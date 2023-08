Verrassend: deze omstreden cabriolet is in Europa bizar populair

Toen Volkswagen in 2020 de Volkswagen T-Roc ook als cabriolet op de markt bracht, leverde dit gefronste wenkbrauwen op. De suv met stoffen dak werkte bij velen op de lachspieren. Toch is het Volkswagen die het laatst lacht, want de omstreden gelijnde suv-cabrio is in Europa onwijs populair en is hier zelfs de op een populairste cabriolet.

Althans, in de eerste zeven maanden van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Dataforce. De Volkswagen T-Roc Cabrio ging 8732 keer over de spreekwoordelijke toonbank. Dat was 9,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Slechts één andere cabrio was populairder: de Mini Cabrio. De compacte cabriolet werd de afgelopen zeven maanden 13.750 keer verkocht. De Mazda MX-5 werd 4570 keer verkocht.

Perspectief

Overigens moeten deze cijfers wel in perspectief worden geplaatst. De verkoopcijfers van de populaire cabrio’s staan in schril contrast met de verkopen van hun dichte versies. Zo verkocht Volkswagen de ‘reguliere’ versie van de Volkswagen T-Roc maar liefst 111.855 keer - bijna 13 keer zoveel als de T-Roc Cabrio. De dichte versie van de Mini werd 53.753 keer verkocht. Deze cijfers tonen aan dat cabriolets slechts een marginale speler zijn in de huidige markt.

T-Roc Cabrio niet de eerste

Cabriolets zijn dus een niche-segment, maar suv-cabrio’s zijn nog zeldzamer. Waar het voor vroege exemplaren van terreinwagens redelijk doorsnee was om een open dak te hebben, zien we vandaag de dag nog maar weinig suv’s met een stoffen dak. Toch is Volkswagen niet het eerste merk dat zich in de moderne tijd waagt aan een open suv. Een ander voorbeeld is de Land Rover Range Rover Evoque Convertible, die van 2016 tot 2019 in productie was. Ook Nissan introduceerde ooit een dakloze suv: de Nissan Murano Crosscabriolet.