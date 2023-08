Volkswagen ID.Buzz camper lijkt op voorhand te bezwijken onder overgewicht

Voor milieubewuste camperliefhebbers lijkt de Volkswagen ID. Buzz California het droombeeld. Maar of die er ooit gaat komen, is nog maar de vraag.



Op de aankomende Caravan Salon in Düsseldorf (25 augustus – 3 september) beleeft de nieuwe Volkswagen California in conceptversie zijn wereldprimeur. Maar anders dan sommige fans van de compacte buscamper met hefdak misschien hoopten, heeft deze niet de elektrische Volkswagen ID. Buzz als basis.

Net zoals de afgelopen 35 jaar is de California gewoon gebaseerd op de nieuwe Volkswagen Multivan, de personenversie van de Transporter. Met verbrandingsmotor dus. Volgens Edison Media moeten we het de komende tijd blijven doen met een California op basis van de Volkswagen Multivan. Dat hebben bronnen binnen Volkswagen naar buiten gebracht.



Dat je ook van de elektrische ID. Buzz een camper kunt maken, dat hebben diverse camperbedrijven al laten zien. Waaronder de Duitse minicamperspecialist Alpincamper. Die toonde al een ID. Buzz met een klein hefdak (foto).

Maar of er ook een originele ID. Buzz California van Volkswagen zelf komt, is onzeker. Het heikele punt is het gewicht. Wil je in de EU met je B-rijbewijs een camper willen besturen, dan mag die maximaal 3500 kg wegen. Dan hebben we het over het maximaal toelaatbare gewicht. Inclusief inzittenden en bagage dus.



ID. Buzz California vereist C-rijbewijs



Met het loodzware accupakket in zijn buik, gaat de ID. Buzz dat niet redden. Een California op Multivan-basis weegt leeg 2300 tot 2600 kilo, maar daar gaat een ID. Buzz met dezelfde uitrusting niet redden. Daarvan gaat het leeggewicht al over de drie ton heen. Dat betekent dat je met vier inzittenden niet of nauwelijks nog bagage kunt meenemen als je het maximaal toelaatbare gewicht onder de 3,5 ton wilt houden. Lukt dat niet, dan loop je als fabrikant heel veel potentiële klanten met alleen een B-rijbewijs mis.



Voorlopig blijft het dus bij een California met een hoogstens semi-elektrische aandrijflijn. De diesels gaan er in de toekomst uit. Wat rest, is een plug-in hybride met 218 pk. Dat is meer vermogen dan een standaard TDI en je mag ook de strengste milieuzones in. Tenminste, totdat die emissievrij worden ...