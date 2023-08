Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 32 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de langverwachte opvolger van de Fiat Panda zich aandient en Mercedes over geen ruggengraat blijkt te beschikken. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top 1 - Fiat Panda Elettra keert terug

De nieuwe Fiat Panda wordt een betaalbare elektrische auto. Dat heeft Fiat-topman Olivier François gezegd. Zonder hierbij overigens de modelnaam 'Panda' in de mond te nemen. Maar natuurlijk gaat-ie zo heten. Hiermee maakt de Panda Elettra uit de jaren 90 zijn comeback. Die elektrische Panda had een actieradius van 100 kilometer. De nieuwe elektrische Panda komt een stuk verder, minimaal 300 kilometer.

+ Top 2 - Laat Nio maar schuiven

Van alle Chinese automerken die als paddenstoelen uit de grond schieten, zijn we het meest fan van Nio. De auto's rijden goed, we vinden het design mooi en de accuwisselstations het ei van Columbus. En nu zijn de Nio ET5 en de Nio EL7 ook nog eens de eerste auto's die aan de strengste Euro NCAP-eisen tot nu toe voldoen. Euro NCAP heeft het zelfs over 'uitzonderlijke prestaties'. De lidar-camera op het dak speelt hierbij een belangrijke rol.

+ Top 3 - Huh? Is dit een Opel?

Het is dat er toch echt een Opel-logo op zit, anders hadden we niet kunnen bedenken dat Opels nieuwste studiemodel daadwerkelijk een Opel is. De Opel Experimental oogt spectaculair en fraai tegelijk. De grille in combinatie met ultraslanke led-koplampen gaan we terugzien op toekomstige modellen, zegt Opel. Nu maar duimen dat het merk zijn woord houdt.

- Flop 1 - EV's zijn een hoofdpijndossier

Elektrische auto’s hebben veel minder bewegende delen dan traditionele auto’s. En dus kan er veel minder kapot. Zou je denken. Toch bezorgen elektrische auto’s pechhulpverleners veel hoofdbrekens. EV’s zorgen niet alleen voor meer hulpverzoeken, de pechgevallen nemen ook meer tijd in beslag.

- Flop 2 - Werk aan de winkel

Duitsland wil het aantal laadpunten drastisch verhogen. Het tempo waarin dit momenteel gebeurd, is echter veel te laag. Alsof je met een slakkengangetje langs de zoveelste wegwerkzaamheden op de Autobahn rijdt. Om het gestelde doel te bereiken, moet het tempo over het afgelopen jaar minimaal worden verviervoudigd. Werk aan de winkel dus.

- Flop 3 - AMG brengt de V8 terug

Naar verluidt is Mercedes-AMG gezwicht voor de kritiek dat de C63 en E63 niet meer met V8 leverbaar zijn. De V8-versies komen dus wellicht terug. Dat is eerder een top dan flop, maar kom op Mercedes, heb een beetje ruggengraat. Bovendien: de plug-in viercilinder van de huidige C63 perst er op z'n dooie akkertje 680 pk (!) uit. Wie heeft het nu nog over een V8?