In dit land staat op elke straathoek een Toyota-diesel

Met alle EV’s die ons land overspoelen, krijg je soms het idee dat de auto met verbrandingsmotor op sterven na dood is. Maar in andere landen, zeker buiten Europa, blijken onze autosmaak en -richting verre van maatgevend te zijn.

Zelf kom ik al sinds 1985 op Curaçao. De eerste keer keek ik mijn ogen uit. Het klimaat was warm en droog, het zeewater azuurblauw en kraakhelder, de huizen kleurrijk en de ­cactussen gigantisch.



Als autoliefhebber vielen me de grote aantallen Toyota’s en oudere Amerikanen op. Onder de vele pick-ups, zaten een heleboel exemplaren van de Kia Brisa. Een klein utilitair autootje, op basis van de Mazda 1000/1300, de verre voorvader van de Mazda 3. Europese auto’s zag je zelden en wanneer ik een Opel Kadett C meende te herkennen, bleek het een Chevrolet Chevette te zijn. Of een Maepsy, van het mij toen nog onbekende Koreaanse merk Daewoo. En terwijl de Europese markt werd gedomineerd door hatchbacks, reden er op Curaçao vooral sedans rond.

Kia al 50 jaar actief op Curaçao



In de jaren 80 waren elders in het koninkrijk dus al Koreaanse automerken actief. Bij de Chinezen zie je een soortgelijke ontwikkeling. In 2015 signaleerde ik op Curaçao al BYD’s en Great Walls. Die kende ik toen nog alleen van internet. Tijdens mijn recente vakantie bleken dat er al stukken meer. Daarnaast kwam ik een paar Vietnamese Vinfasts tegen. Nu denk je misschien: hé, op Curaçao rijden dus ook al veel elektrische auto’s rond! Maar nee, onder al die Chinezen en het handjevol Vietnamezen was niet één EV. En dat terwijl het eiland daar met z’n kleine afstanden en niet al te hoge snelheden eigenlijk geknipt voor is.



Op elke straathoek een Toyota-diesel



Ook hybrides schitteren op Curaçao - tegenwoordig een zelfstandig land binnen ons Koninkrijk - door afwezigheid. Zelfs onder de vele Toyota’s. Daarentegen staat er op elke straathoek een Toyota Hi-Lux pick-up - met dieselmotor! Europese auto’s blijven schaars, en de suv’s op het eiland zijn bijna allemaal groot en veelal Amerikaans, Japans of Koreaans. Al zie je soms ook een Renault (!) Duster of Volkswagen Tiguan voorbijkomen. Toch lijken compacte sedans nog steeds de meerderheid te vormen.



Auto's kunnen best iets simpeler



Onze huurauto was zo'n sedan. Een in onze ogen 'exotische' Nissan Versa - lelijk en simpel, maar ook goedkoop, vlot, zuinig en betrouwbaar. Enerzijds vraag je je af waarom we in Nederland - waar je overdag toch maar 100 mag - zo moeilijk doen met al die dure, loodzware en nutteloze suv’s. Anderzijds ben ik door mijn meest recente tripje naar Curaçao nog wat ongeruster geworden over opmars van de Chinese auto-industrie. Waarschijnlijk is die ook in Nederland onafwendbaar, al ­sturen ze ons geen simpele benzinemodellen als frontsoldaten, maar betaalbare elektrische auto’s.