Nieuwe Fiat Panda wordt de duurste ooit (en dat is leuker dan jij denkt)

Dat er een nieuwe Fiat Panda komt, is geen verrassing. Maar dat de nieuwe Fiat Panda duurder dan ooit wordt, is even wennen. En toch lach je iedereen, zo niet bijna iedereen uit.

Wie wat ouder is, kent de reclameslogan van de eerste generatie Fiat Panda vast nog wel. 'Met een Panda lach je iedereen uit', was de kreet waarmee Fiat in de jaren 80 wilde benadrukken hoe slim de Panda wel niet was. Hij was zuinig, kon veel bagage meenemen en wie de stoeltjes platgooide, had een tweepersoonsbed en hoefde bij ruzie met zijn partner niet op de bank in de woonkamer te slapen.

Waarmee je andere automobilisten ook uitlachte, was de aanschafprijs. Voor ongeveer 10.000 gulden had je er een, omgerekend zo'n 5000 euro. De nieuwe Fiat Panda wordt echter een heel stuk duurder en waarschijnlijk de duurste Panda ooit, namelijk net onder de 25.000 euro. Dat heeft Fiat-topman Olivier François gezegd, aldus insideevs.com, zonder hierbij trouwens het woord 'Panda' in de mond te nemen.

Fiat Panda wordt elektrisch

Toch is die hogere aanschafprijs goed nieuws. De Panda wordt namelijk elektrisch en dan is 25.000 euro opeens een stuk aantrekkelijker. De woorden die de CEO van Fiat gebruikt zijn 'een betaalbare elektrische Fiat die in Europa moet concurreren met Renault en goedkope elektrische auto's uit China'. Met Renault doelt de CEO op de Dacia Spring en de nieuwe Renault 5.

Meer goed nieuws is dat het een elektrische auto zonder poespas wordt, belooft François. Want hoe geinig digitale buitenspiegels, vegan leder en sfeerverlichting met de keuze uit 5 miljoen kleurtjes ook zijn, je zit er niet echt op te wachten.



Trekjes van de Fiat Panda

François zegt verder dat de auto geïnspireerd is op de in 2019 onthulde Fiat Centoventi die op zijn beurt trekjes van de Fiat Panda heeft. Wij durven onze handen ervoor in het vuur te steken dat de auto Panda gaat heten. Daarmee is het de opvolger van de huidige Fiat Panda die al meer dan 10 jaar in productie is.

Actieradius van 300 km

Olivier François vertelde ook dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat de betaalbare elektrische auto van Fiat zijn platform deelt met de nieuwe Citroën ë-C3. Beide merken maken immers deel uit van het grote Stellantis-concern. Ook die Citroën belooft een prijs te krijgen van minder dan 25.000 euro. De actieradius bedraagt een acceptabele 300 kilometer.

Save the date



Ten slotte heeft de CEO van Fiat gezegd dat de nieuwe betaalbare elektrische auto van Fiat in juli 2024 wordt gepresenteerd. Tijdens de onthulling van de Fiat 600e hoorden we de exacte datum, namelijk donderdag 11 juli 2024. Op die dag bestaat Fiat exact 125 jaar.

