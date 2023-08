Bespaar peperdure benzine met deze 5 zuinige tweedehands auto's

Op zoek naar een tweedehands auto? Nu de benzine weer peperduur is, is het slim om op zoek te gaan naar iets zuinigs. Met deze 5 occasions van Marktplaats.nl kun je flink besparen op de benzinekosten.

Dat autorijden in Nederland veel duurder is dan in onze buur­landen, zie je zodra je de prijzen op onze site bekijkt. En het blijft niet bij de aanschafprijs: ga maar eens tanken in België of Duitsland. Een liter benzine kost daar 35 tot 45 cent minder. Op een tank van 50 liter scheelt je dat dik 22 euro!



Meer occasionnieuws en -tips lezen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Diesel is in Nederland juist relatief betaalbaar, maar daar staat weer een torenhoge wegenbelasting tegenover. Als je met een dieselauto voordelig uit wilt zijn, moet je daarom bovengemiddeld veel kilometers maken. Zeker als je er een zuinige benzineauto tegenover zet, ligt het omslagpunt al snel op 30.000 kilometer per jaar. Omdat maar weinig ­particulieren zo veel rijden, laten we diesels hier even buiten beschouwing.

Zoveel bespaar je met een écht zuinige auto



Om te illustreren hoeveel een zuinige auto je in de portemonnee kan schelen, zijn we voor je aan het rekenen geslagen. Stel, je huidige auto verbruikt 7,2 l/100 km (1 op 14) en je rijdt 10.000 kilometer per jaar. Bij een literprijs van 2,03 euro geef je dan op jaarbasis bijna 1450 euro uit aan benzine. Bij een auto met een verbruik van 5,5 l/100 km (1 op 18) daalt dat tot 1128 euro. Voor dezelfde auto’s wordt het rekensommetje bij 15.000 km per jaar: 2175 - 1692 = 483 euro in het voordeel van de zuinige auto. Rijd je jaarlijks 20.000 kilo­meter, dan kun je op oudejaarsdag 644 euro extra aan champagne of vuurwerk uitgeven.



Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

Plug-in hybrides het zuinigst met benzine



Als je van de officiële cijfers uitgaat, kom je tijdens de jacht op de zuinigste auto’s vanzelf uit bij plug-in hybrides. Voor de nieuwe Toyota Prius claimt de fabriek een fabelachtige 0,5 l/100 km, oftewel 1 op 200! Maar dan moet je de accu wel consequent opladen. Omdat stekker­hybrides een kleine batterij hebben, moet dat ook best vaak. Dan is een eigen laadpaal eigenlijk een must. En die is voor lang niet iedereen weggelegd. Daar­om zetten we plug-in hybrides nu ook even op een zijspoor.

Zuinig hoeft niet piepklein te zijn



Als we diesels en stekkerauto’s overslaan, zijn compacte modellen en ‘gewone’ hybrides het zuinigst. Maar behalve met een auto die zo weinig mogelijk verbruikt, kun je ook op een andere manier bezuinigen op de brandstofkosten. Je zou bijvoorbeeld een auto op lpg (autogas) kunnen overwegen. Auto’s zijn op gas weliswaar 10 tot 15 procent onzuiniger dan op benzine en duurder in de wegen­belasting, maar kijk eens naar de literprijs van lpg! In Nederland schommelt die rond de 80 cent. Da’s zo'n 1,20 euro per liter minder dan je voor benzine betaalt! Zo kan lpg al uit bij 5000 kilometer per jaar. Helaas staan er maar weinig jonge lpg-auto’s te koop, toch hebben we een aantrekkelijk exemplaar voor je opgesnord.

Renault Clio TCe BiFuel - 2021 - 25.293 km - € 18.445

In de rij-impressie van de vernieuwde Renault Clio, beklagen we ons erover dat de lpg-versie niet naar Nederland komt. De importeur vindt lpg meer iets voor de modellen van Dacia. Dat is niet altijd zo geweest. In 2021 was deze tweedehands Renault Clio TCe 100 BiFuel nog nieuw te koop. Hij heeft een lekker fris kleurtje en de Intens-uitvoering omvat onder meer automatische klimaatregeling en smartphone-­integratie, keyless entry en 16-inch lichtmetalen wielen. Het lpg-systeem is af fabriek ingebouwd en dus netjes onder de kofferbakbodem weggewerkt. Hierdoor vervalt de extra ruimte eronder en kun je met de achterbank in de passagiersstand maar 284 liter aan bagage mee­nemen. In Nederland, België, Frankrijk en Duitsland is lpg volop verkrijgbaar, daarbuiten is het soms iets langer zoeken. Maar ook dan is er geen nood, want de benzine­tank zit er ook nog gewoon. De totale actieradius op gas en benzine is zelfs ruim 1100 kilometer!

+ Fijne courante auto, bij de pomp lach je iedereen uit!

- Garantie tegen meerprijs



Suzuki Swace Hybrid - 2021 - 26.886 km - € 25.635

Heb jij nog nooit van de Suzuki Swace gehoord? Snappen we wel, want hij wordt nauwelijks verkocht. Niet omdat hij slecht is, maar vooral omdat het een moetje was voor Suzuki om de totale CO2-uitstoot omlaag te brengen. En dus leende het merk de Corolla ­Touring Sports van Toyota, plakte er een nieuwe neus en eigen merklogo’s op en klaar was Swace. Veel reclamebudget is er niet aan besteed. Onbekend maakt onbemind, en daardoor is een tweedehands Suzuki Swace iets goedkoper dan een vergelijkbare tweedehands Toyota Corolla Hybrid TS. Verder koop je dezelfde betrouwbare én zuinige techniek en ook beschik je over dezelfde ruime kofferbak van 596 liter. Om op de achterbank te komen, moet je regelmatig je slangenmensoefeningen doen, want stijve harken worstelen met de krappe toegang. En dan valt de zitruimte ook nog een beetje tegen. Voor navigatie ben je aangewezen op Apple CarPlay of Android Auto, want het fabriekssysteem hield Toyota voor zichzelf.

+ Grote bagageruimte, zeer betrouwbaar

- Niemand snapt dat dit een Suzuki is



Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid - 2014 - 78.829 km - € 14.950

Bij een compacte hybride-sedan denken veel mensen aan de eerste Toyota Prius of de Honda Civic Hybrid. Dat je van 2012 tot 2014 ook een hybride Volkswagen Jetta kon kopen, is veel minder bekend. Toch dachten ze in 2011 bij Volkswagen: wat Toyota kan, kunnen wij ook. Maar dan beter! En dus combineerden ze de gretige 1,4-liter TSI met een elektromotor en werd de Volkswagen Jetta een stuk sneller dan de toenmalige Prius. Helaas werken de componenten in de aandrijflijn bij de Jetta wel minder vloeiend samen. Bovendien lust de Duitser een slokje meer dan zijn Japanse voorbeeld, ook als het geen Oktoberfest is. Een zuipschuit is het echter zeker niet. Voor de beruchte kettingproblemen hoef je bij een tweedehands Volkswagen Jetta Hybrid niet bang te zijn, want de motor heeft een distributie­riem. Dit late exemplaar is lekker compleet, met leren bekleding, klimaatregeling en fraai lichtmetaal. Helaas doet de hybride-bult in de kofferbak afbreuk aan de fameuze Jetta-kofferruimte.

+ Zuinig én vlot

- Rare bult in de bagageruimte



Citroën C4 Cactus PureTech 110 - 2019 - 41.274 km - € 16.240

Termen als superleggera en Super Leicht verwacht je bij dure sportwagens. Maar eigenlijk verdient deze tweedehands Citroën C4 Cactus ook zo’n mooie toevoeging. Want hoewel het een bescheiden crossover is, heeft Citroën het gewicht opvallend laag weten te houden: 1005 kilo weegt hij slechts. Dat is gunstig voor de wegenbelasting, maar ook voor het benzineverbruik. Zeker voor zijn formaat, is een gemiddelde van 1 op 17,5 (fabrieksopgave) heel netjes. De prestaties vallen evenmin tegen. Zeker omdat er geen elektrische voortstuwingshulpjes gemonteerd zijn. Hoewel deze generatie van de Citroën C4 nog altijd de aanduiding ‘Cactus’ draagt, is de stekeligheid van het eerste model er wel vanaf. Eerlijk gezegd vinden wij dat helemaal niet erg. Als je veel ruimte en comfort voor een nette prijs zoekt, is dit een leuke én zuinige optie. De betrouwbaarheid is oké, zolang de auto maar volgens voorschrift is onderhouden en altijd de juiste motorolie heeft gehad.

+ Laag wegenbelastingtarief, comfortabel en ruim

- Veel hard plastic binnenin



Seat Mii by Cosmopolitan - 2018 - 68.064 km - € 11.945

In de klasse van de stadsauto’s – ook wel het A-segment genoemd – vliegen de Aygo’s, Ups en Picanto’s je om de oren. Dat we dit auberginekleurige Spaanse broertje van de Volkswagen Up hebben geselecteerd, dankt-ie vooral aan zijn speciale uitvoering. We hebben te maken met een tweedehands Seat Mii by Cosmopolitan, vernoemd naar het chique, van oorsprong Amerikaanse lifestyle- en modetijdschrift. Dat zie je terug in de extravagante uitrusting. Oké, van airconditioning en elektrisch bediende ramen kijkt niemand nog op. Maar kom bij de concurrentie maar eens om meubilair dat met leer en alcantara is gestoffeerd! En wat te denken van een glazen panoramadak, cruisecontrol, 15-inch lichtmetaal en navigatie? Lekker hoor! Helaas moet je het wel gewoon doen met het 60 pk-motortje – liever hadden we de versie met 75 pk gehad. Maar eenmaal op gang, voelt deze paarse dreumes ook op de snelweg stevig en veilig aan.

+ Tijdloos model, chique versie, voelt stevig aan

- Niet moeders snelste



In Auto Review 8/2023 geven we je nog 5 zuinige occasions om uit te kiezen.