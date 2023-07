Review: Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023) – waarom dit misschien wel de laatste Clio ooit is

Voordat Renault twee compacte elektrische modellen op de markt brengt, voorzag het de Clio van een frisse neus. Misschien is dit wel een historisch moment. Want de vraag is of de lange carrière van de Renault Clio na deze facelift wel een vervolg krijgt.

Wat is opvallend aan de Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023)?

Grappig; eigenlijk is deze gefacelifte Renault Clio gemakkelijker als ‘nieuw’ model te herkennen dan toen deze vijfde generatie Clio in 2019 op de markt kwam. Daarvan leek het front nog best veel op dat van zijn voorganger, de Clio IV. Daar staat tegenover dat de grille met de glimmende blokjes en de staande led-dagrijverlichting ons aan landgenoot Peugeot doen denken. Maar we zagen het natuurlijk ook al bij de nieuwe Renault Austral en Rafale. Zie je een Clio met luchtroosters in de achterbumper, dan weet je dat het de allernieuwste is. De wijzigingen aan de achterlichten zie je alleen als je een Clio van voor de facelift naast de nieuwste versie parkeert.



Bij de topversie Esprit Alpine is het front verder opgestoerd met een smalle grijze strip, die in weerszijden uitloopt in een soort vleugelvorm. Aan de binnenkant beperken de wijzigingen zich tot een licht aangepast digitaal instrumentarium. De Clio Esprit Alpine maakt de sfeer wel extra aangenaam door een stofje op het dashboard, hoogwaardig aandoende grijze hemelbekleding, sportstoelen en diverse Alpine-logo’s.

Wat is goed aan de Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023)

Veel van wat we in 2019 al fijn vonden aan de Renault Clio, blijft overeind. Zeker bij de Esprit Alpine vragen veel interieurmaterialen erom lekker betast te worden. En dat terwijl een deel van die bekledingsstoffen trouwens uit gerecyclede of biologisch afbreekbare grondstoffen bestaat.



De sportstoelen in de Renault Clio Esprit Alpine houden je in bochten lekker stevig vast en mits je niet te lang bent, biedt de zitting voldoende steun aan de bovenbenen. Ondertussen doet het onderstel zijn best om ook het comfort op een aangenaam peil te houden. Op kinderkopjes en klinkerwegen met hoogfrequente hobbeltjes lukt dat wonderwel. Als de oneffenheden dieper en minder frequent zijn, krijg je er duidelijk meer van mee.



Bij een tussentijdse upgrade twee jaar geleden werd de besturing van de Clio iets verscherpt en die reageert inderdaad prettig direct. Het dikke sportstuur van de Esprit Alpine ligt ook lekker in de hand, zodat je graag de uitdaging van een bochtig traject aangaat. Op lange rechte stukken doet de adaptieve cruiseconrol op beheerste wijze zijn werk, dat zorgt voor een relaxed rijgedrag in druk spitsverkeer. Met alle leverbare veiligheidssystemen aan boord kun je in de file zelfs semi-autonoom rijden.

De hybride-aandrijflijn van de Clio E-Tech Full Hybrid maakt zuinig rijden mogelijk, zonder dat je daar al te veel moeite voor hoeft te doen. In de Eco-stand kom je zowaar dicht bij de fabrieksopgave (4,2 l/100 km, 1 op 23,8). Prefereer je de Sport-stand (Normal is er vreemd genoeg niet) en ben je niet bang voor het gaspedaal, dan haal je alsnog met gemak 5,4 l/10 km (1 op 18,5). Pijlsnelle stoplichtsprints zijn trouwens niet de specialiteit van de Clio E-Tech Full Hybrid (0-100 in 9,3 s). De sprint van 80 naar 120 km/h verloopt dan weer wel bovengemiddeld vlot: in 6,7 seconden.

Wat kan beter aan de Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023)

De complexe hybride-aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren, een startmotorgenerator en een automatische transmissie zonder koppeling. Het geheel voelt onder belasting minder bonkig aan dan voorheen, maar het is nog steeds geen toonbeeld van raffinement. Als je bijvoorbeeld gas mindert bij het naderen van een rotonde, lijken de verschillende componenten druk in overleg te gaan over wie wat doet. Het gaat gepaard met flink wat gezoem, gebrom en geklik. Echt hinderlijk is het niet en het levert meer op dan het recente landbouwoverleg tussen kabinet en LTO, maar het is geen toonbeeld van raffinement. Vergelijk je het echter met onze recente ervaringen met hybride-Toyota’s, dan heeft Renault nog een lange weg te gaan.

Om remenergie terug te winnen zet je de transmissiehendel in de B-stand, that’s it. De mate van regeneratie is niet variabel; die mogelijkheid is voorbehouden aan nieuwere Renault-hybrides met de tweeliter benzinemotor.

De achterbank van de Renault Clio Esprit Alpine probeert passagiers te lokken met zijn fraaie bekleding, maar de meeste volwassenen zullen het er maar korte tijd uithouden. Als de bestuurder langer is dan 1,80 meter, kunnen er achter hem of haar alleen nog volwassenen zitten die hun kleding altijd in de maat XS of S bestellen.

Wanneer komt de Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023) naar Nederland en wat is de prijs?

Halverwege de maand juli gaan de orderboeken open voor de Renault Clio E-Tech Full Hybrid. De prijs begint bij 30.120 euro voor de luxe Esprit Alpine-uitvoering. Dat is stevig, maar hij heeft dan ook bijna alle luxe aan boord die je kunt bedenken. Er komt ook nog een iets betaalbare Techno-versie.



Onder de weinige concurrenten vinden we de Honda Jazz 1.5 Hybrid. Ook die moet ongeveer 30.000 euro kosten, maar is een stuk ruimer dan de Renault Clio. Een Toyota Yaris Hybrid heb je al vanaf zo’n 24.500 euro, alleen is die weer minder luxueus uitgerust.

De enige andere motorvariant van de Clio die in Nederland leverbaar wordt, is de TCe 90. Hoeveel die gaat kosten, wordt later bekendgemaakt. Wij gokken op zo’n 25.000 euro.

Met dit soort bedragen ben je misschien eerder geneigd tot private lease van de Renault Clio. Kijk in onze private lease vergelijker. Zodra de vernieuwde versie te koop is, vind je daar ook de beste Renault Clio private lease deal.

Wat vind ikzelf van Renault Clio E-Tech Full Hybrid (2023)?

Wat zijn uiterlijk en comfort betreft, vind ik de Renault Clio nog altijd een begeerlijke B-segmenter. Maar de vraag is of je er verstandig aan doet om meer dan 30 mille stuk te slaan op een auto van dit formaat. Het liefst zou ik de 100 pk sterke lpg-versie kopen, maar die komt niet naar Nederland. De importeur reserveert de bestaande lpg-versies uitsluitend voor de modellen van concerngenoot Dacia.

Jammer. Temeer omdat deze Renault Clio misschien wel de laatste Clio zou kunnen zijn. Zo interpreteren wij in elk geval de woorden van Guido Haak, hoofd Productplanning bij Renault. Eerder gaf Haak namelijk aan dat de aanstaande Euro 7-emissienorm de doodsteek kan betekenen voor betaalbare auto’s met verbrandingsmotor. Om aan de strengste normen te kunnen voldoen, zijn simpelweg te hoge investeringen nodig om de productie nog lonend te maken. Helemaal als je bedenkt dat er na 2035 in de EU helemaal geen auto’s met traditionele aandrijflijn meer mogen worden verkocht.