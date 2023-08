Dit zijn de 5 goedkoopste plug-in hybrides met private lease

Een plug-in hybride de een ideale middenweg voor mensen die op stroom willen rijden, maar nog niet toe zijn aan een volledig elektrische auto. En met de volgende 5 private lease aanbiedingen hoeft zo’n plug-in hybride helemaal niet duur te zijn.

In een plug-in hybride rijd je de eerste kilometers volledig elektrisch, waarna de verbrandingsmotor het geruisloos overneemt. Zo rijd je erg zuinig, hoef je maar weinig te tanken en ervaar je geen enkele vorm van laad- of actieradiusstress. Ook stoot je een stuk minder CO2 uit, waardoor je ook nog eens milieubewust bezig bent.

Met private lease beschik je voor een vast maandbedrag over zo’n stekkerhybride. In dit bedrag zitten de verzekering, afschrijving, onderhoud en wegenbelasting verwerkt. Bedenk bij laatstgenoemde wel dat de korting op de wegenbelasting voor plug-in hybrides (het halftarief) ten einde komt in 2025. Hierdoor kan je maandbedrag worden verhoogd (lees artikel hieronder). Dat gezegd hebbende, zetten wij de 5 goedkoopste plug-in hybrides die zijn te vinden in onze private lease vergelijker op een rijtje.

Kia Ceed

De Kia Ceed is een praktische allemansvriend, net als de Volkswagen Golf. En als plug-in hybride is de Ceed altijd een stationwagon. Dat is extra praktisch.

Je kunt namelijk 512 liter bagage kwijt in deze station. Met het accupakket van 8,9 kWh leg je in de Ceed 50 kilometer volledig elektrisch af, voordat hij overschakelt op de viercilinder benzinemotor.

De Ceed is de voordeligste optie, maar er is niet beknibbeld op de standaarduitrusting. Je krijgt onder andere adaptieve cruise control met stop & go-functie en een achteruitrijcamera waarmee parkeren een makkie wordt. LED-koplampen, 16 inch lichtmetaal en een 10,25 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto vind je ook op elke Ceed PHEV.

De Kia Ceed private lease je al vanaf 499 euro!

Mitsubishi ASX

Toen Mitsubishi begin dit jaar de Mitsubishi ASX aankondigde, was er iets geks aan de hand. De nieuwe ASX bleek een regelrechte kopie van de Renault Captur en scoort dus niet op creativiteit. Toch zijn er genoeg redenen om de compacte suv te overwegen als je een goede plug-in hybride zoekt.

Allereerst de prijs: vanaf 519 euro per maand rij je in een compacte suv die 48 elektrische kilometers uit zijn batterij van 10,9 kWh wringt. Dat zijn 48 stille, comfortabele en milieuvriendelijke kilometers.



De tweede reden is de uitrusting: cruise control, een achteruitrijcamera, keyless entry, LED-verlichting en een 9,3-inch infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto zijn allemaal standaard inbegrepen bij de Japanner.

De beste Mitsubishi ASX private lease deals vind je in onze vergelijker.

Ford Kuga

De Ford Kuga is een middelgrote suv en heeft een krachtige plug-in hybride aandrijflijn die goed is voor 225 pk. Daarbij is de volgens de WLTP-normen een zuinigheidswonder met 1,2 liter benzineverbruik per 100 kilometer. Al is het - zoals bij alle plug-in hybrides - essentieel dat je inplugt bij elk stopcontact dat je onderweg tegenkomt.

Volledig elektrisch rijd je volgens de fabrieksopgave 56 kilometer dankzij het accupakket van 14,4 kWh. De kofferbak slokt 411 tot 1481 liter bagage en op de achterbank zitten je passagiers prettig. Ze koppelen hun telefoon via Apple CarPlay of Android Auto met het 8-inch touchscreen van de auto. Ook bij Ford zijn een achteruitrijcamera, lichtmetalen wielen en cruise control standaard.



De Ford Kuga private lease je vanaf een scherpe maandprijs van 544 euro!

Lynk&Co 01

Het Chinese Lynk&Co waagde in 2021 met de Lynk&Co 01 de stap naar Nederland en deed bleek een schot in de tulp: de compleet uitgeruste auto met indrukwekkende specificaties is een verkooptopper. Via onze vergelijker private lease je de Lynk&Co 01 al vanaf 549 euro.



Het vermogen van 261 pk is imposant. De elektrische actieradius van 69 kilometer (17,6 kWh) ook. Over de bagageruimte van 1213 liter en de interieurruimte hebben we ook niets te klagen.

Bovendien bevat elke Lynk&Co 01 belangrijke zaken als adaptieve cruise control, een elektrische achterklep, LED-koplampen, een 12,8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto en een glazen panoramadak. Er is trouwens maar één uitrustingsniveau, dus keuzestress ervaar je niet. Ook voor kleur ben je er snel uit: blauw of zwart zijn de enige opties.

De Lynk&Co 01 private lease je voordelig via onze vergelijker.

Mitsubishi Eclipse Cross

Ook de Mitsubishi Eclipse Cross is een voordelige plug-in hybride van Mitsubishi. Al vanaf 549 euro per maand private lease je deze suv, die afgezien van de naam niets te maken heeft met de coupé die tussen 1989 en 2011 door de Japanners werd geproduceerd.

De Eclipse Cross koppelt een viercilinder turbomotor aan twee elektromotoren en een accupakket van 13,8 kWh. Daarmee kom je 45 WLTP-kilometers ver. Verder is de bagageruimte met 471 liter respectabel en zijn de besturing en het rijcomfort goed te noemen.

Ook zit de Eclipse Cross goed in zijn spullen: tot de standaarduitrusting behoren parkeersensoren, privacy glass, 18-inch lichtmetalen velgen, cruise control en een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Vind in onze vergelijker de beste Mitsubishi Eclipse Cross private lease deal!



Private lease plug-in hybride

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor plug-in hybrides en alle andere auto’s.

Je vindt er onder meer 5 goedkope zevenzitters: